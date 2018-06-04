المجلس الرمضاني لـ "الشارقة للصحافة" يؤكد أهمية محتوى "اليوتيوب"

الشارقة 24:

أكدت خاتمة جلسات المجلس الرمضاني المشترك لنادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام أهمية رسالة وأهداف المحتوى الإعلامي لمشاهير اليوتيوب، لدوره في التأثير والتغيير الإيجابي في المجتمع في ضوء استقطابه شريحة واسعة ومتزايدة من الجماهير وخاصة من قبل الجيل الجديد.

وبحثت جلسة "مشاهير اليوتيوب.. التأثير والإبداع" التي عقدت، الأحد، في مقر مسرح المجاز بالشارقة، المهارات الإبداعية والابتكار لمشاهير اليوتيوب التي تساهم في استقطاب الجمهور وتعزيز نشر رسالتهم وأفكارهم.

حضر الجلسة الرمضانية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور سيعد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وكبار المسؤولين وجمهور واسع وممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.

وشارك في الجلسة الرمضانية الأردني رجائي قواس الذي تميز بطرحه الناقد الجريء عبر اليوتيوب، والسعودي عبد المجيد المطيويع المتميز بالمحتوى التعليمي والبحريني عمر فاروق الشهير بتجاربه المتنوعة، وأدارها الإعلامي من مؤسسة الشارقة للإعلام محمد المناعي.

وتناولت الجلسة الرمضانية التجارب المختلفة والقوالب المبتكرة لنجوم اليوتيوب والمواضيع المتنوعة التي تمس حياة الجيل الجديد، والبرامج التي يجري تقديمها بأفكار غير تقليدية.

وبحثت الجلسة أسباب لجوء الشباب إلى قنوات اليوتيوب، وسبب شعبية "اليوتيوبرز" ومستقبل هذا القطاع في ظل ازدحام شبكة الإنترنت بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأجمع مؤثرو اليوتيوب على أن المحتوى الذي يجري تقديمه عبر اليوتيوب هو الفيصل في ضوء انتشار تطبيقات تصنع نجوماً وأخرى يصنعها النجوم.

وناقشت الجلسة مستقبل قنوات اليوتيوب في ظل وجود منافسة أخرى، وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال بشكل إيجابي ومؤثر.

وصفة سحرية

لم يخلو حديث الأردني رجائي قواس عن الوطنية والانتماء عند صناعته المحتوى الإعلامي، الذي يتصف بالجرأة المسؤولة والخروج عن الخطوط الحمراء في نقده للعديد من الظواهر والقضايا الاجتماعية، مؤكداً أن حرية الرأي في المملكة الأردنية الهاشمية أتاحت له مساحة واسعة من الطرح لوضعه على مائدة المعنيين، وصولاً إلى التغيير الذي يقع على عاتق المتلقي.

ويؤكد أنه منذ امتهانه صناعة الأفلام القصيرة ورغم جرأة طرحه لم يتم استجوابه أو إيقافه من قبل أي جهة مسؤولة، مشيراً إلى أن هدفه النقد بعيداً عن الانتقاد من خلال عرض أمور معقدة بأسلوب بسيط يجسد من خلاله الواقع، مما مكنه الوصول إلى المجتمع بمختلف شرائحه وثقافاته.

ويشارك قواس جمهوره وصفته السحرية التي اشتهر من خلالها المرتكزة إلى الصدق والهدف البناء والرضا الذاتي عما يتم تقديمه، كونه نابع من ضميره الإنساني لصياغة مشاهداته الاجتماعية بأساليب مبتكرة ومختلفة يخاطب بها أبناء جيله بالطريقة التي يتقبلونها.

محتوى نادر

دعا عبد المجيد المطيويع إلى ضرورة الاهتمام بالمحتوى التعليمي العربي، في ضوء ندرته على منصة "اليوتيوب"، مشيراً إلى أهمية تميز هدف وفكرة محتوى اليوتيوب وتأثيره الإيجابي على الجمهور.

ولفت إلى ضرورة تقديم محتوى مفيد وملهم ومتميز بفكرته في منصة اليوتيوب، لما له من تأثير على المتابعين الذين يتزايد إقبالهم على المحتوى العربي.

ويقول المطيويع إن المحتوى التعليمي العربي المتخصص في مجال التصوير نادر جداً، مما دفعه إلى المبادرة بإنتاج ونشر مقاطع تعليمية عربية في مجال التصوير، مشيراً إلى أن اليوتيوب منصة مهمة لعرض الأفكار.

منصة قوتي

يعرب الشاب عمر فاروق مبدع الأفلام القصيرة في بداية حديثه عن حبه للشارقة وأهلها، كونها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية وداعمة الفنون والثقافات.

ويشير فاروق إلى أن ارتباطه مع الكاميرا التي بدأ في اكتشاف علاقته بها منذ مرحلة دراسته الإعدادية لتقوده إلى دراسة الإعلام، وتوجهه إلى منصة اليوتيوب.

وعمر فاروق الذي استمد شهرته من خلال سلسلته الشهيرة "عمر يجرب"، التي يجسد بها العديد من المهن والظروف للأشخاص يستهدف نشر رسالة إنسانية للمجتمع لاحترام مختلف المهن، وتقدير أصحابها وتغيير نظرة المجتمع لتلك المجتمع.

هذا وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في ختام الجلسة الرمضانية السابعة المشاركين في الجلسة، والرعاة، وتم تقديم جوائز بالقرعة لحضور الجلسة.