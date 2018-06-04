المجلس الرمضاني لـ "الشارقة للصحافة" يؤكد أهمية محتوى "اليوتيوب"

الشارقة 24:





أكدت خاتمة جلسات المجلس الرمضاني المشترك لنادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، على أهمية رسالة وأهداف المحتوى الإعلامي لمشاهير اليوتيوب ودوره في التأثير والتغيير الإيجابي في المجتمع في ضوء استقطابه شريحة واسعة ومتزايدة من الجماهير وخاصة من قبل الجيل الجديد.

وبحثت جلسة "مشاهير اليوتيوب.. التأثير والإبداع" التي عقدت، الأحد، في مقر مسرح المجاز بالشارقة المهارات الإبداعية والابتكار لمشاهير اليوتيوب التي تساهم في استقطاب الجمهور وتعزيز نشر رسالتهم وأفكارهم.





حضر الجلسة الرمضانية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وطارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين، وجمهور واسع، وممثلي مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.





وشارك في الجلسة الرمضانية صانعي الأفلام القصيرة على اليوتيوب كل من الأردني رجائي قواس الذي تميز بطرحه الناقد الجريء عبر اليوتيوب، والسعودي عبد المجيد المطيويع المتميز بالمحتوى التعليمي، والبحريني عمر فاروق الشهير بتجاربه المتنوعة، وأدارها الإعلامي محمد المناعي.





وتناولت الجلسة الرمضانية التجارب المختلفة والقوالب المبتكرة لنجوم اليوتيوب والمواضيع المتنوعة التي تمس حياة الجيل الجديد، والبرامج التي يجري تقديمها بأفكار غير تقليدية.





وبحثت الجلسة أسباب لجوء الشباب إلى قنوات اليوتيوب، وسبب شعبية "اليوتيوبرز" ومستقبل هذا القطاع في ظل ازدحام شبكة الانترنت بمنصات التواصل الاجتماعي.





وأجمع مؤثرو اليوتيوب على أن المحتوى الذي يجري تقديمه عبر اليوتيوب هو الفيصل في ضوء انتشار تطبيقات تصنع نجوماً وأخرى يصنعها النجوم.





وناقشت الجلسة مستقبل قنوات اليوتيوب في ظل وجود منافسة أخرى وكيفية تحقيق النجاح في هذا المجال بشكل إيجابي ومؤثر.





الصدق والهدف البناء





أكد رجائي قواس على أهمية مراعاة دافع الوطنية والانتماء عند صناعة المحتوى الإعلامي، لافتاً على أن حرية الرأي في المملكة الأردنية الهاشمية أتاحت له مساحة واسعة من الطرح.





وأكد قواس أنه منذ امتهانه صناعة الأفلام القصيرة ورغم جرأة طرحه لم يتم استجوابه أو إيقافه من قبل أي جهة مسؤولة، مشيراً إلى أن هدفه النقد البناء من خلال عرض أمور معقدة بأسلوب بسيط يجسد من خلاله الواقع، مما مكنه الوصول إلى المجتمع بمختلف شرائحه وثقافاته.





وشارك قواس الجمهور ما أسماه بالوصفة السحرية التي اشتهر من خلالها بالتركيز على الصدق والهدف البناء والرضا الذاتي عما يتم تقديمه وصياغة المشاهدات الاجتماعية بأساليب مبتكرة ومختلفة.





ويضيف قواس الذي قدم أول مسلسل أردني عبر اليوتيوب، إن خطاب اليوتيوب يجب أن يكون مختلفاً عن التلفزيون، مشيراً إلى أن جرأة الطرح المسؤول هي الأساس ومنبع الاختلاف والمقاطع الترفيهية عادة ما تغلف برسالة هادفة.





ولفت صانع الأفلام القصيرة إلى أنه عندما تتعامل الشركات مع مشاهير اليوتيوب لعرض إعلان لثواني معدودة فهي تتعامل مع خبرة ممتدة لسنوات عديدة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي هي منصات لإبداء الرأي والفيديو يمنح مساحة واسعة لإبداء الرأي بطريقة مختلفة.





وأكد قواس الذي بدأ مسيرته في العام 2011 على تبنيه للعديد من المواهب الإبداعية.





التأثير الإيجابي





ودعا عبد المجيد المطيويع إلى ضرورة الاهتمام بالمحتوى التعليمي العربي في ضوء ندرته على منصة "اليوتيوب"، مشيراً إلى أهمية تميز هدف وفكرة محتوى اليوتيوب وتأثيره الإيجابي على الجمهور.





والمطيويع الذي ترك وظيفته للتفرغ للتصوير يقدم شروحاته من واقع خبرته عن التصوير وغيره من الابتكارات عبر اليوتيوب ويهدف إلى إضافة 50 إلى 70 محتوى تعليمي جديد سنوياً.





ولفت إلى ضرورة تقديم محتوى مفيد وملهم ومتميز بفكرته في منصة اليوتيوب لما له من تأثير على المتابعين الذين يتزايد إقبالهم على المحتوى العربي.





ويقول المطيويع إن المحتوى التعليمي العربي المتخصص في مجال التصوير نادر جداً مما دفعه إلى المبادرة بإنتاج ونشر مقاطع تعليمية عربية في مجال التصوير، مشيراً إلى أن اليوتيوب منصة مهمة لعرض الأفكار.





ويشير إلى أن تصوير المقطع الواحد يأخذ وقتاً طويلاً لصعوبة هذا النوع من الأفلام كونها تعليمية، مؤكداً أهمية المؤثرات الصوتية في دعم المقاطع المسجلة.





ويدرج المطيويع عوامل نجاح صناع الأفلام القصيرة ليكون الإصرار والعزيمة هما الأساس لتحقيق الأهداف.





نشر الرسالة الإنسانية





أعرب عمر فاروق، في بداية حديثه عن حبه للشارقة وأهلها كونها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية وداعمة الفنون والثقافات.





وأشار إلى ارتباطه مع الكاميرا التي بدأ في اكتشاف علاقته بها منذ مرحلة دراسته الإعدادية لتقوده إلى دراسة الإعلام وتوجهه إلى منصة اليوتيوب.





وعمر فاروق الذي استمد شهرته من خلال سلسلته الشهيرة "عمر يجرب" وجسد بها العديد من المهن والظروف للأشخاص، واستهدف نشر رسالة إنسانية للمجتمع لاحترام مختلف المهن وتقدير أصحابها وتغيير نظرة المجتمع لتلك المجتمع.





جرب عمر من خلال مقاطعه المسجلة على اليوتيوب العيش بمخيمات اللاجئين وتقديم فكرة عن عمل البائع وعامل النظافة وحافر القبور وغيرها من المهن والأفكار التي ينفذها بعد جلسات عصف ذهني لاختيار الأفضل في تنفيذ الأفكار وما يستقبله من آراء المتابعين.





واستعرض صانع الأفلام القصيرة بداياته التي انطلقت واتجاهه لمنصات الانستغرام واليوتيوب وعرض مواضيع مختلفة للاستقرار على برنامج عمر يجرب.





ولفت عمر على أن اليوتيوب المنصة التي يطرح من خلالها قوته مقدماً نصيحته للمقبلين على قطاع اليوتيوب بمعرفة نقاط القوة لديهم للنجاح والتميز، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن المحتوى الإعلامي الذي يقدم عبر منصة اليوتيوب رسالة مؤثرة وهادفة.





وكرم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في ختام الجلسة الرمضانية السابعة والأخيرة لهذا العام الحضور والرعاة، وتم تقديم جوائز على الفائزين في السحب من حضور الجلسة.





ويعد المجلس الرمضاني من الفعاليات المهمة لنادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي تعقد سنوياً لمناقشة أبرز الموضوعات والقضايا على الساحة المحلية والإقليمية في العديد من الجوانب، من خلال استضافة نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمساهمة في تحقيق الأهداف التثقيفية، وتعزيز قيم الحوار، وتوطيد أواصر التقارب.