ثابت الطريفي: زايد ترك إرثاً خالداً من العطاء

الشارقة 24:

أكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني يشكل ذكرى خالدة للوالد المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ففي هذا اليوم نستذكر مناقبه رحمه الله، وما قدمه في مجال العمل الإنساني حيث طالت مساعداته رحمه الله شتى بقاع الأرض، وقدم دعماً لكل محتاج وفقير وترك إرثاً خالداً من العطاء الذي لا ينضب، وسارت عليه قيادتنا الحكيمة والرشيدة.

وأضاف إن إمارات الخير تجوب قوافل الخير، وتقطع مسافات طويلة وتتحدى تضاريس الطبيعة لإيصال مساعداتها لمن يحتاجها، فهذا الإرث الباقي فينا رسخه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونحمل رسالة للعالم أجمع بأننا نصون هذا الإرث ونحافظ عليه، ونسير بخطىً ثابتة لما ينفع الإنسانية، ونرسخ سيرته العطرة ذات البعد الإنساني ورمز العمل الخيري.