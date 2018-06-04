عائشة خالد القاسمي: نهج زايد راسخ في وجدان كل إماراتي

الشارقة 24:

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، قالت عائشة خالد القاسمي مدير سجايا فتيات الشارقة: "نستذكر في يوم زايد للعمل الإنساني، الأعمال النبيلة التي قام بها القائد المؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والإرث الكبير الذي خلفه، ونهجه الإنساني الراسخ في وجدان كل إماراتي، والذي تسير عليه دولة شُيِّدت على أساس حب البذل والعطاء، فارتقت حتى باتت منارة مضيئة، بما حققته من إنجازات على صعيد الأعمال النبيلة من خلال مختلف أشكال الدعم الذي تقدمه للدول والشعوب الأخرى".

وأضافت مدير سجايا: "لقد سطر الوالد المؤسس اسمه بين عظماء القادة الذين تخلدهم مآثرهم، وسيرتهم الحافلة بالإنجازات، وسار على ذات النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وذلك من خلال العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، التي قدمتها دولة الإمارات، خلال السنوات الماضية، والتي ترمي إلى توفير حياة أفضل للملايين من البشر، في مختلف دول العالم من دون النظر إلى هوية الأشخاص أو معتقداتهم ترسيخاً لنظرة الدولة وسياستها القائمة على حب الإنسانية".