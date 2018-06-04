"كهرباء الشارقة" تنجح في إعادة التيار لمنطقة العزرة في 30 دقيقة

الشارقة 24:

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن إصلاح عطل مفاجئ في "كيبل" رئيسي أدى لانقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من منطقة العزرة، صباح اليوم الإثنين، وتمكن فريق العمل من إعادة التيار خلال 30 دقيقة.

وأوضح المهندس عثمان سرور الماس مدير إدارة مركز التحكم، أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أية أعطال، ويتم توجيه فريق فني في أسرع وقت إلى مكان الانقطاع لمعرفة أسبابه وإصلاحه، وأن الهيئة تعمل على توفير كافة الإمكانات واختيار أفضل الكفاءات الفنية وتدريبها وتأهيلها للعمل في أقسام الصيانة والإصلاح، ومراعاة أعلى نظم الأمان والجودة في العمل لتفادي انقطاع خدمة الكهرباء عن أي عميل في إمارة الشارقة، وتشغيل الشبكة على أعلى مستويات الأداء فنياً واقتصادياً.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير العمليات التشغيلية والفنية ومراقبة الشبكة الكهربائية وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء جميع المناورات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة وانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

وناشدت الهيئة المشتركين بضرورة التعاون بترشيد استهلاك الكهرباء وعدم الإسراف في استخدامها والحفاظ على هذا المورد الحيوي، حيث أن تكلفة إنتاج الكهرباء عالية جداً، والمحافظة عليها واجب، خاصةً في ظل الزيادة الكبيرة في نسبة الاستهلاك نتيجة التوسع في المشروعات الصناعية والمباني السكنية وزيادة الأحمال بشكل كبير في أشهر الصيف.