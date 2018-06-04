رشاد سالم: زايد جعل من الإمارات رمزاً للعطاء الإنساني

الشارقة 24:

صرح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة وبفضل جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" أضحت واحةً للعطاء الذي يشع خيراً بالعالم، في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشار مدير الجامعة القاسمية إلى أن مؤسس الدولة جعل من عطاء الإمارات نهجاً راسخاً في التعامل مع القضايا الإنسانية، ورفع من مكانتها لتظل نبعاً للخير ونموذجاً لنجدة الملهوف، وإعانة المحتاج، فكلمة "الخير" لازمت اسمه اصطلاحاً وممارسةً.

ولفت إلى أن زايد كقائد أرسى معالم الخير، وأحيا سنة الوقف في أرجاء المعمورة، وكان عنواناً للعطاء، ومنبعاً للجود والإيثار، فغرس الأمل، وهزم البؤس، وعالج الضعف، وتعامل مع الفقر في أنحاء المعمورة.

كما نشر العلم والمعارف والعلوم بافتتاح الفصول التعليمية، والمعاهد والجامعات.