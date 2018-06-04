عبد المجيد المطيويع: "اليوتيوب" المنصة رقم 1 بالنسبة لي

الشارقة 24 - محمود سليم:

عبر صانع الأفلام القصيرة على منصة الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، عبد المجيد المطيويع، عن سعادته بالمشاركة في الجلسة السابعة من المجلس الرمضاني الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي تناولت تأثير الأفلام القصيرة على المجتمع.

وأشار المطيويع في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنه يعتبر "اليوتيوب" المنصة الأولى بالنسبة له، معتبرها مرجعاً أساسياً لكل من يريد التعلم، والاستفادة، أو الترفيه.

وأوضح أن الجلسة تناولت تقديم بعض النصائح للجمهور لاستخدامها في إعداد الفيديوهات الخاصة بهم، مشيداً بالتفاعل مع الجمهور الذي ساهم في إيصال رسالتهم بشكل صحيح.