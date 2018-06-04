مبارك الشامسي: زايد رمز الإنسانية في العمل الخيري

الشارقة 24:





أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" سيظل رمزاً للعمل الإنساني وقدوة للأمم والدول وعطاءً متدفقاً للعمل الخيري لنا وللأجيال المقبلة، بعد أن شهدت المعمورة على الصعيدين العربي والعالمي بما قدمه من مبادرات لخدمة الإنسانية وبما وضعه من أسس وثوابت عمقت البعد الإنساني في سياسة الإمارات الخارجية ورسخت صورتها في الخارج باعتبارها عنواناً للعطاء الإنساني.

وأضاف الشامسي أن ما قدمه الشيخ زايد من روافد لدعم العمل الإنساني والخيري في العالم كله يجعل أسمه مسطراً وخالداً في قلوب الشعوب.

ولفت الشامسي إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم الأصيلة الضاربة في عمق ثقافة المجتمع الإماراتي وهي القيم التي تحض على التعاضد والتعاون والتسامح بين الناس وتجعل صورة الإمارات مشرقة في قلوب ملايين البشر.