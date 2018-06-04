عبيد الطنيجي: زايد تجاوزت إنسانيته حدود المكان والزمان

الشارقة 24:





أكد عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح أن يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لعطاء المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي غرس الإنسانية وعمل الخير في أسمى معانيه وامتد عطاء الوالد المؤسس إلى بقاع الأرض وتجاوز المكان والزمان.

وأضاف الطنيجي بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، "يؤكد نهج دوله الإمارات العربية المتحدة في بناء الإنسانية ومد يد العون والمساعدة إلى الجميع عبر مبادرات إنسانية تغير من واقع الشعوب إلى الأفضل، وتكرس دور الإمارات الرائد في المساعدات الإنسانية ونشر رسالة المحبة والسلام في كل مكان، حتى باتت الإمارات أيقونة الخير والعمل الإنساني".

وأكد الطنيجي أن الشيخ زايد زرع الخير فحصد الحب في قلوب الجميع وسوف تظل أعماله الإنسانية دروساً تدرس وتنهل منها الأجيال الحالية والقادمة عبر الزمن.