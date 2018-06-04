دائرة الثقافة بالشرقية تنظم جلسة رمضانية في وادي الحلو

الشارقة 24 – وليـد الشيـخ:





في إطار البرامج الرمضانية لدائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، نظّمت الدائرة جلسة رمضانية بعنوان "عبق من الماضي"، وذلك في مقر مجلس والي منطقة وادي الحلو التابعة لمدينة كلباء.

شهد برنامج الجلسة السيد خميس سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو والكاتب والشاعر سلطان بن غافان، ومحمد صالح السويجي مدير دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، وعدد من مسؤولي الدوائر الحكومية والمحلية بالمنطقة، بالإضافة لعدد من أهالي وادي الحلو.

استعرض الكاتب سلطان بن غافان خلال الجلسة، مجموعة من الحكايات التراثية ذات الصلة بالقيم والعادات الشعبية القديمة والراسخة خلال شهر رمضان المبارك، والتي نشأ عليها شعب الإمارات، متناولاً الجانبين الديني والاجتماعي في هذا السياق.

وتخللت الجلسة نقاشات عدة حول أهم مظاهر شهر رمضان الكريم، وضرورة استغلال هذه الأيام المباركة واغتنامها في التقرب إلى الله عز وجل وأداء الطاعات مثل صلوات القيام والتهجد لما لها من أجر عظيم.

تضمنت الجلسة العديد من المسابقات الثقافية والدينية والترفيهية، والتي تمحورت حول شهر رمضان المبارك، ونالت استحسان الحضور.

وقال محمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، إن الجلسة تأتي ضمن برنامج الدائرة الخاص بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك واستغلالها في تعميق الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن دورها في إبراز وترسيخ الموروث الشعبي النابع من عاداتنا وتقاليدنا، حفاظاً على هويتنا الوطنية.