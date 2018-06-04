مسابقة حفظ القرآن الكريم بكلباء.. منافسات رمضانية في حب كتاب الله

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة 2 من المنطقة الشرقية، واصل "الشارقة 24" جولاته الميدانية لرصد مظاهر وطقوس الشهر الفضيل، في مدن وأحياء المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

موضوعنا اليوم عن مسابقة حفظ القرآن الكريم بنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، والتي تنظم نسختها الرابعة عشرة، اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي.

يقول الدكتور عبد الله سيف الذباحي رئيس اللجنة: إن المسابقة تتسم بالعراقة حيث تمتد لـ 14 عاماً، تعارف الأهالي دائماً على تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك، كحدث رئيس من فعاليات النادي التي تنظم في رحاب الشهر الفضيل.

وأوضح الدكتور الذباحي، أن المسابقة خلال سنوات طويلة، قدمت إسهامات جليلة في بناء وإعداد أجيال من حفظة القرآن الكريم، بما تتضمنه من منافسات رمضانية في أجواء إيمانية، قوامها حب كتاب الله عز وجل، منوهاً إلى أن المسابقة تقام تحت إشراف نخبة من الدعاة والشيوخ المتخصصين.

شارك في النسخة الـ 14 من المسابقة، أكثر من 120 متنافساً، على جميع مستويات المسابقة التي تتضمن ثلاثة مستويات، الأول فئة 6 أجزاء، ويشمل أعمار 18 سنة فما دون، والثاني فئة 4 أجزاء، ويختص بالفئة العمرية من 15 سنة فما دون، أما المستوى الثالث والأخير، فهو حكر على الأطفال من أعمار 12 سنة فما دون، ويتمثل بجزئين.

ويشير الدكتور الذباحي، إلى أن المسابقة تستقطب سنوياً عدداً كبيراً من التلاميذ والشيوخ، وتقدم جوائز عينية ونقدية للفائزين في ختام منافساتها، لافتاً إلى هدفها الرئيس، يتمثل بإعداد أجيال تحمل مشاعل النور، وتحفظ كتاب الله عز وجل.