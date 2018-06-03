هيثم بن صقر يشهد حفل تكريم الطلبة المتفوقين بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، مساء الأحد، الحفل السنوي لمجلس أولياء أمور الطلبة عن العام الدراسي 2017-2018.

حضر فعاليات الحفل الذي جاء تحت شعار "في حب زايد يكمن العطاء"، سعيد النقبي نائب رئيس المجلس البلدي بكلباء، والمهندس خلفان الذباحي مدير البلدية، والمقدم راشد الزعابي رئيس مركز شرطة كلباء، وحشد من مديري وممثلي الدوائر الحكومية بالمنطقة الشرقية، وجمع من العاملين بقطاع التربية والتعليم ومديري مدارس كلباء، ونحو 300 من أولياء الأمور.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، ثم ألقى علي سليمان الزعابي رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة الكلمة الافتتاحية للحفل، بارك فيها للطلبة المتفوقين ما حققوه من نتائج مشرفة ماهي إلا حصيلة لجهودهم وتفانيهم.

وأشاد الزعابي بما توفره الدولة والقيادة الرشيدة، من إمكانات في سبيل الارتقاء بقطاع التربية والتعليم، وتوفير كافة احتياجات الطلبة ومتطلباتهم، لنيل أعلى مراتب العلم وفق أكثر معايير الجودة تطوراً.

وتضمن الحفل العديد من المسابقات والفقرات الاستعراضية لطلبة مدارس كلباء، مع فاصل مرئي عن إرث وإنجازات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وبعد استعراض ما حققه المجلس من إنجازات، انطلاقاً من خطته الاستراتيجية ودوره الرئيس كحلقة وصل بين المدرسة والمنزل، بدأت مراسم تكريم المتفوقين والشركاء.

وقام راعي الحفل بتكريم نحو 40 طالباً وطالبة من الحاصلين على معدلات تراكمية، بلغت ٩٩%، فضلاً عن تكريم 13 معلماً ومعلمة من المتميزين بمختلف مدارس كلباء.

وفي سابقة هي الأولى، تم تكريم نحو 23 من أولياء الأمور الفعالين، كان في صدارتهم ولي الأمر خالد الغيلي الزعابي، كما تم تكريم المدارس الفائزة بأعلى نسبة جوائز تربوية وتخصصية، على مستوى المدينة، علاوة على تكريم الأعضاء السابقين، والشركاء والداعمين لمبادرات وأنشطة مجلس أولياء الأمور من القطاعين الحكومي والخاص.