ولي عهد الشارقة يشيد بإنجازات "أكاديمية العلوم الشرطية"

الشارقة 24 – راشد حمدان:





ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اجتماع مجلس الأكاديمية، الذي عقد مساء الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الأكاديمية في المدينة الجامعية بالشارقة.

وأشاد سمو ولي العهد، رئيس المجلس، في مستهل الاجتماع بالإنجازات التعليمية والرياضية التي حققتها الأكاديمية مؤخراً، ومن ضمنها: الإعلان عن إطلاق البكالوريوس التطبيقي، والحصول على جائزة الشارقة لكتاب الطفل لذوي الاحتياجات الخاصة، ونيل الأكاديمية لثلاث شهادات دولية في الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة لحصولها على عدد من الألقاب في عدد من البطولات الرياضية على الصعيدين المحلي والاتحادي.

وأشار سموه إلى أن هذه الإنجازات ما كان لها أن تتحقق لولا الجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التعليمية والتدريبية، من أجل تنفيذ خطط وبرامج الأكاديمية الطموحة، واستراتيجيتها الرامية لإحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية، وريادتها على مستوى الدولة في هذا المجال.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعماله، والمتعلقة بآليات تنفيذ برنامج البكالوريوس التطبيقي للدفعات الجديدة لطلبة الأكاديمية، وطرق وآليات تطوير برامج الماجستير المطروحة، وذلك بإتاحة عدد من المسارات المتخصصة ضمن كل تخصص دراسي.

واعتمد المجلس أعضاء اللجنة العليا لاختيار منتسبي الدفعة الـ 22 من الطلبة الضباط، وتحديد عدد المبتعثين للدراسة بالأكاديمية، من قبل الدول الشقيقة والصديقة، التي ترتبط مع الأكاديمية بعلاقات تعاون علمي.

حضر الاجتماع اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس: العميد عبد الله مبارك بن عامر، والعقيد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعقيد عبد الله إبراهيم بن نصار، وسالم عبيد الحصان الشامسي، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، وسلطان محمد عبيد الهاجري، والمقدم محمد حمد السويدي مقرر المجلس.