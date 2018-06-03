مرعي الحليان يدرب "ناشئة الشارقة" وفق المناهج المسرحية العالمية

الشارقة 24:

انطلقت في مركز ناشئة واسط، فعاليات ورشة "فنون المسرح من العرض إلى النص"، التي يقدمها الفنان مرعي الحليان، ضمن برنامج الفنون المسرحية الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، للعام الجاري 2018 ضمن خطتها الطموحة لتعزيز مهارات أبنائها في مختلف ألوان الفنون المسرحية، بمستوياتها المتقدمة، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح، وجمعية المسرحيين في إطار الشراكة الفنية الاستراتيجية بينهم، والتي من شأنها رفع مستوى الثقافة المسرحية للناشئة، وتفعيل تواجدهم الفني محلياً وعربياً وعالمياً.

وتركز الورشة على تدريب فريق ناشئة واسط المسرحي، على تقنيات التعبير بحركة الجسد، وتطوير مهاراتهم الحركية وفق أهم المناهج العالمية المعاصرة في الفنون المسرحية، والمعتمدة في الكثير من الأكاديميات، وهو منهج "البيوميكانيك" للمخرج الروسي المبدع فيسوفولد مايرهود، إضافة إلى تنمية ملكات الناشئة الفنية والإبداعية على مستوى الأداء الحركي، بما يعزز من تطوير أدائهم وتنمية شخصياتهم، ويشمل البيوميكانيك عملية التدريب الحي للممثل الناشئ، بما يحقق له المرونة ويطور قدراته بالشكل الذي يمكنه على نقل إبداعه الخاص، من خلال جسده والتحكم في حركاته بوعي.

وصرح الفنان مرعي الحليان: "يتم تدريب الناشئة خلال الورشة على تنمية لغة الجسد، وفق منهج البيوميكانيك لمايرهولد، أي استنطاق لغة الجسد، وترجمة حركته كأسلوب للتعبير، والسيطرة عبر الجهاز العصبي على كل أجزاء الجسم كونه الأداة الأهم للمثل في التعبير الإيمائي والمسرحي".

وأكد الحليان أنه قد آن الأوان أن يكون لناشئة الشارقة عمل مسرحي متكامل يُنتج لهم، ليعبر عنهم وعن آمالهم وطموحاتهم، ويقوموا بعرضه داخل الدولة وخارجها، لأنهم اكتسبوا العديد من المهارات التي تؤهلهم لذلك في الفنون المسرحية، من أساتذة مسرحيين على مستوى الوطن العربي، ونبحث حالياً عن نص مسرحي يتناسب مع أعمارهم كي نبدأ به بعد اختبارات الفصل الدراسي الجاري.

وصرح الناشئ حمد جمعة: "شاركت في العديد من الورش المسرحية في مركز ناشئة واسط، ومنها خيال الظل، ولكن هذه الورشة مع الفنان مرعي الحليان لها طابع خاص، لأني أتعلم من خلالها كيف أتحكم في حركة جسمي بكل أجزائه، وأتحكم في جهازي العصبي أيضاً، لكي أجسد وأنقل من خلال الحركة المعنى المعين الذي أريد إيصاله للجمهور والمشاهدين".

وعبر الناشئ جاسم فهد الحمادي، عن سعادته بالمشاركة في هذه الورشة الفنية المتخصصة، التي تضيف له مهارات جديدة تعزز من قدراته كمثل ناشئ.