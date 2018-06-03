خالد المدفع: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة مخلدة بتاريخ الدولة

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن يوم زايد للعمل الإنساني، هو مناسبة وطنية مخلّدة في تاريخ دولة الإمارات، حيث تحتفل الدولة بهذا اليوم، تخليداً لذكرى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعرفاناً لدوره في تأسيس مسيرة من العطاء الإنساني، التي تجاوزت إنجازاتها حدود العالم، إلى أن أصبح عمل الخير إرثاً إماراتياً يفتخر به كل إماراتي.

وأضاف سعادته، في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، أن دولة الإمارات تؤكد عاماً بعد عام بمبادراتها الإنسانية التي تطلقها، بأنها تسير على نهج أساسي هو تعزيز المجتمعات الفقيرة، وإدخال الفرحة إلى حياة المحتاجين ونشر الاستقرار والسلام، مشيراً إلى أن يوم زايد للعمل الإنساني يأتي ليؤكد مشاعر الحب والوفاء التي نختزنها في قلوبنا لمؤسس الدولة، وباني نهضتها، ويحفر مكانته الرفيعة في نفوس جميع المواطنين وكل مقيم على أرض الدولة.

وأشار إلى أن الأعمال الخيرية الإماراتية، التي عرف بها الشيخ زايد في دولة الإمارات، امتدت إلى خارج حدودها ليصبح الشخصية الإنسانية العالمية، حيث شمل دوره الإنساني الكبير في مساعدة مئات ملايين الناس، وتعزيز حياتهم خاصة في البلدان النامية، وتحرص الهيئة على التمسك بنهج العطاء وفعل الخير، وتؤكّد أن يوم زايد للعمل الإنساني، سيظل دوماً رمزاً للعمل الإنساني محلياً وعالمياً.