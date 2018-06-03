"غرفة الشارقة" تنظم حملة "فطوركم حاضر"

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حملة خيرية بعنوان "فطوركم حاضر"، بمناسبة "عام زايد الخير"، وبالتزامن مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي يُصادف 19 من شهر رمضان المبارك من كل عام.

وجاءت هذه الحملة التي نظّمها قسم الفعاليات والتسويق في الغرفة للعام الثاني على التوالي في أماكن متفرقة من الإمارة، الجمعة، استكمالاً لنهج دولة الإمارات في حب العطاء، وفي إطار جهود الغرفة الرامية إلى تعزيز دورها وممارساتها كمؤسسة مسؤولة تجاه المجتمع.

ووزعت الغرفة مئات وجبات الطعام والشراب والتحلية على الصائمين من المارة قبل موعد الإفطار، ليتسنى لهم الاستمتاع بوجبات الإفطار الصحية والغنية بالعناصر الغذائية الكاملة، بحضور سعادة زياد خير الله الحجي عضو مجلس إدارة الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في الغرفة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة.

وأكد جمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، أن إطلاق هذه المبادرة للعام الثاني على التوالي يأتي في إطار حرص الغرفة على بث روح الألفة والإحسان والتسامح والتكافل في شهر رمضان المبارك وبمناسبة "عام زايد الخير"، وصولاً إلى رسم الابتسامة على وجوه الناس، وبما يعكس روح التراحم وثقافة وسلوك عمل الخير والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية والاجتماعية والإنسانية السامية التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.

وقال بوزنجال، إن التزام غرفة الشارقة بمبادئ وقيم المسؤولية الاجتماعية هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الغرفة وقيمها المؤسسية وثقافة موظفيها، مضيفاً إن الغرفة دأبت على مدى سنوات طويلة على إطلاق المبادرات الاجتماعية، وهو ما أهلها للفوز بالمركز الأول في "جائزة الشارقة للعمل التطوعي" بدورتها الـ 14 لعام 2016، ضمن فئة "أفضل جهة حكومية في مجال المساهمات في الأعمال التطوعية"، وذلك تقديراً لجهودها الجليلة والداعمة للعمل التطوعي والخيري على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى حرص الغرفة على مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في صفوف موظفيها وبين فئات المجتمع عامة ومختلف قطاعات العمل بشكل خاص، لتكون مثالاً يحتذى به في مجتمع الأعمال بإمارة الشارقة.