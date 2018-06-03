"رواد" تنظم الملتقى الأول لريادة الأعمال في الذيد

الشارقة 24 – وام:

نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، أمس السبت، الملتقى الأول لريادة الأعمال في المركز الثقافي بمدينة الذيد، تحت شعار "انطلاقة".

يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال في أوساط الشباب في المنطقة الوسطى وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها لأعضائها، لاستقطابهم نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة فضلاً عن فتح قنوات التواصل بين الشباب والمؤسسة والعمل على زيادة المشاريع الريادية في المنطقة.

وقال سعادة عبد الله الطنيجي، في كلمته: "إن الملتقى هو الأول لمؤسسة "رواد" التي تطمح أن تتبعه بفعاليات أخرى"، لافتاً إلى نجاح عدد من أبناء المنطقة الوسطى في تأسيس مشاريعهم التجارية سواء في المنطقة الوسطى أو خارجها، وهم يشكلون نماذج إيجابية لغيرهم بما يحملونه من تجارب ومشاريع ناجحة لأنهم لم يعترفوا بالمستحيل ووثقوا بما يملكون من قدرات وإمكانات.

وأوضح أن المؤسسة تسعى لتذليل التحديات أمام رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات التي تساعدهم على الانطلاق والنجاح في إمارة الشارقة.

من جهته، قال سعادة حمد المحمود: "إن الملتقى يحقق التواصل والالتقاء الإيجابي مع أبناء المنطقة الوسطى، فضلاً عن كونه فرصة ومساحة رحبة لإثراء النقاش والتفاعل حول مفهوم ريادة الأعمال ودعم المشاريع الريادية في إمارة الشارقة".

وأكد المحمود أن "رواد" تحظى بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، حيث تشكل توجيهات سموهما استراتيجية وخارطة عمل للمؤسسة لترجمتها على أرض الواقع.

وقدم المحمود نبذة عن أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة لأعضائها ومنتسبيها بدعم من مجلس الإدارة، من بينها برامج التمويل المباشر وعن طريق المصارف، بجانب التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لإعفاء المشاريع لمدة ثلاث سنوات من الرسوم الحكومية، وإعفاء المنشآت من الضمان المصرفي، ومنح المشاريع المشاركة في معارض مركز "إكسبو" الشارقة خصماً بنسبة 50% مع عدد من الامتيازات الأخرى.

تضمن الملتقى عرضاً لبعض التجارب الريادية الناجحة من أعضاء المؤسسة الذين تحدثوا عن تجربتهم الريادية في تأسيس مشاريعهم ودور "رواد" تجاههم.

وفي الختام، عقدت جلسة حوارية بين المحاضرين والمشاركين تباحثوا خلالها حول العديد من القضايا الريادية التي تهم الراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال.

حضر الملتقى سعادة عبد الله الطنيجي عضو مجلس إدارة المؤسسة، وسعادة حمد المحمود مدير المؤسسة، والدكتور خالد مقلد مستشار تنمية المشاريع في المؤسسة، بجانب عدد من رواد الأعمال من أصحاب المشاريع والراغبين في الاستثمار في القطاع الخاص.