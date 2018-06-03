اللواء الشامسي يستقبل وفداً من مستشفى زليخة

الشارقة 24:

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وفداً من مستشفى زليخة بالشارقة، ضم الدكتورة زليخة داوود المؤسس والعضو المنتدب للمستشفى، وعارف خان مدير تطوير الأعمال، وطاهر شمس المدير الإداري، ووليد العامري مساعد مدير التسويق للمؤسسات الحكومية.

ورحب اللواء الشامسي بالوفد الزائر مثمناً هذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسات المجتمع المدني، والجهود المبذولة في تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمتعاملين، وحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الشراكة والتعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات لكلا الجانبين.