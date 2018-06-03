شرطة الشارقة تضبط 113 متسولاً

الشارقة 24:

في إطار مبادرتها لمكافحة ظاهرة التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة الشارقة، مطلع شهر رمضان الجاري، تحت شعار "كافح التسول وساعد من يستحق"، تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، من إلقاء القبض على عدد كبير من المتسولين، بلغ 113 متسولاً، منهم 69 من الرجال و44 من النساء، تم ضبطهم من الطرق الداخلية ومن أمام عدد من المساجد والمحلات التجارية بالإمارة، وتأتى هذه الحملة لمحاربة ظاهرة التسول الدخيلة على مجتمعنا.

وقال العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لتوجه وزارة الداخلية ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في القضاء على هذه الظاهرة التي تنتشر في أيام شهر رمضان الفضيل، خاصة في الأسواق التجارية والمساجد حيث يتسابق المصلين على تقديم أعمال الخير من تبرعات مادية وعينيه على المحتاجين، فينتهز المتسولين الذين يعملون تحت مجموعة من ضعاف النفوس هذه الفرصة، مما يشكل خطورة كبيرة على أفراد المجتمع خاصة إذا لم يحصل المتسول على الأموال التي كان يحلم بجنيها من التسول، فيلجأ إلى السرقة أو إيذاء الغير للحصول على الأموال.

وناشد العقيد العاجل أفراد المجتمع بضرورة التعاون مع الشرطة بالإبلاغ عن أي حالة من حالات التسول يتم رصدها، عبر قنوات الاتصال التي توفرها شرطة الشارقة من خلال الأرقام 80040 و901، وأن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسمية من قبل الجهات الحكومية.