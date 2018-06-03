"جزيرة النور" في رمضان... سحر الطبيعة وفضاء للقراءة والتأمل

الشارقة 24:

تقدم جزيرة النور في الشارقة كعادتها لعشاق القراءة مكاناً مثالياً خلال شهر رمضان المبارك، حيث توفر بيئة مثالية للمطالعة والتأمل في "ديوان الآداب"، وتمنحهم الفرصة لأداء الصلاة في مسجد النور الذي يقع بالقرب منها على ضفاف بحيرة خالد.

وتماشياً مع روح رمضان، شهر التفكّر والسلام والتعلم، يأتي تخصيص جزيرة النور لـ "ديوان الآداب" الذي يعد ملاذاً للقرّاء والكتّاب الراغبين في اعتزال حياة المدينة الصاخبة، والتعمق في بحور الأدب والشعر، وعيش المزيد من التجارب الروحانية الخالصة.

وتتناغم الموسيقى الخلفية في الديوان مع صوت النافورة لتضفي على منطقة الجلوس المصممة بأسلوب فني إبداعي تكتمل به عناصر الثقافة الإسلامية والخط العربي لتجعل منه منصة مفتوحة لتبادل الأفكار.

وبعد أداء الصلاة في مسجد النور، الذي يعتبر أجمل مساجد الشارقة الـ 600 ويتسع لـ 2200 مصلٍّ، يمكن للزوار الوصول إلى الجزيرة عبر جسر بطول أقل من 200 متر والاستمتاع في عالم من سحر وجمال الطبيعة.

كما يمكن للزوار الاسترخاء وقضاء أجمل الأوقات على الجزيرة، في تجربة مثالية تتناغم فيها الأصوات والمناظر الفريدة إلى جانب "بيت الفراشات" الشهير الذي يضمّ أكثر من 500 نوع من الفراشات الغريبة التي تعيش في بيت مهيأ يحاكي بيئتها الطبيعية.

وتحتضن الجزيرة مجموعة من أبرز الأعمال الفنية والمنحوتات المصممة بأيدي فنانين مشهورين، حيث تتكامل بسلاسة مع عناصر الطبيعة والأضواء الملونة مما يمنح الجزيرة مشهداً ليلياً فريداً، يعكس روح إمارة الشارقة، وجانباً من أجوائها الهادئة.

وقالت مروة عبيد الشامسي مدير جزيرة النور: "يقدم "ديوان الآداب" على جزيرة النور فرصة مثاليةً للتأمل والغوص في عوالم الكتابة والأدب في بيئة تشجع على البحث عن المزيد من الحكمة والمعرفة".

وأضافت: "يوفر موقع الجزيرة القريب من مسجد النور، أحد أشهر المساجد في الدولة، بيئةً طبيعيةً للاسترخاء والتفكّر بعد أداء الصلوات، إضافة إلى ما يهيئه من أجواء ملائماً للعزلة والانفراد بالذات أو الاستمتاع مع الأسرة حيث يمكن للأطفال قضاء وقت مميز في منطقة الألعاب".

وكشفت إدارة الجزيرة عن أوقات عملها خلال شهر رمضان الكريم، حيث جاءت: من السبت إلى الأربعاء: 3:00 مساءً إلى 11:00 مساءً، الخميس والجمعة: 3:00 مساءً إلى 12:00 منتصف الليل، بيت الفراشات "يومياً" من 3:00 إلى 7:00 مساءً.

كما تستقبل "نور كافيه" الزوار من الإفطار حتى توقيت إغلاق الجزيرة الساعة 11 مساءً خلال أيام الأسبوع والساعة 12:00 منتصف الليل خلال عطلة نهاية الأسبوع.