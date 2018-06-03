بلدية الشارقة تحصل على الأيزو في أمن المعلومات

الشارقة 24:

حققت بلدية مدينة الشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازاتها، وذلك بحصول إدارة تقنية ونظم المعلومات على شهادة الأيزو "أيزو 27001:2013"، لنظام إدارة أمن المعلومات، بعد اجتياز مرحلة التدقيق الخارجي التي استمرت على مدار 3 أيام من قبل شركة لويدز ريجستر، حيث يأتي هذا الإنجاز نتيجة لإنشاء نظام إدارة أمن المعلومات، وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتجهيزه بمواصفات تقنية متطورة، مثل أنظمة التشغيل وأنظمة المراقبة والأمن ونظم الحماية، مما يوفر أداءً عالياً ويضمن استمرارية الأعمال، حيث تحرص البلدية على اتباع أفضل الممارسات في مختلف المجالات والاهتمام الكبير في مجال نظم المعلومات، في ظل ما يشهده الفضاء الإلكتروني من تطور هائل، لذا فإن تحصين المعلومات بات ضرورة ملحة لكل جهة ولكل فرد خوفاً من اختراقها.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذا الإنجاز جاء بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل من مختلف إدارات البلدية، كما أن البلدية تحرص بشكل دائم إلى رفع المستوى الفكري والعلمي والثقافي حول الأمن المعلوماتي لدى جميع كوادرها البشرية، خاصةً الذين يحتكون مباشرة بمعلومات وبيانات حكومية مهمة وذات طبيعة سرية، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال والاستخدام المتنامي للتقنيات الحديثة على مستوى العالم أجمع، مشيراً إلى أن الحصول على الأيزو يعتبر اعترافاً بالمجهود والعمل الدؤوب الذي قامت به البلدية في مجال تقنية المعلومات باعتباره العمود الفقري للأنظمة والخدمات في البلدية.

من جانبه، أكد سعادة عبد الله علي القايدي مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ورئيس لجنة تأهيل بلدية مدينة الشارقة للحصول على شهادة الأيزو في أمن المعلومات، أن البلدية تخطو خطوات ثابتة نحو المزيد من التميز وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل، لعمل نظام آمن حسب المواصفات والمعايير العالمية، حيث أنجزت البلدية جميع المراحل المطلوبة للحصول هذا الاعتماد من خلال تشكيل فرق عمل وكوادر مؤهلة من البلدية وعمل العديد من ورش العمل بما يحقق أعلى معدلات النجاح والإنجاز، كما تحرص البلدية على تحديث أنظمة المعلومات بشكل مستمر في ظل ما يشهده العالم من تطور إلكتروني تزداد معه عمليات محاولة الاختراق.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد الملا مدير إدارة تقنية ونظم المعلومات في بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية تحرص على تسخير أحدث التقنيات لخدمة المتعاملين، كما سبق لهذا الاعتماد عقد ورش عمل، استهدفت مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وجميع الموظفين الذين يتعاملون مباشرةً مع المعلومات ذات الطبيعة السرية والمهمة بالبلدية، وذلك لتعزيز وعيهم حول المخاطر والتهديدات الإلكترونية والأمنية وتعريفهم بسبل تفاديها والوقاية منها بما يضمن تحقيق أقصى حماية ممكنة لمعلومات وبيانات الدائرة، فالبلدية لا تألو جهداً في اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية لحماية معلوماتها، مع وضع الخطط البديلة للتحسين المستمر لنظمها الأمنية ومواجهة أية اختراقات لهذه النظم أو أية أعطال قد تعيق انسيابية العمل بها.