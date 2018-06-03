"شؤون الضواحي" تنظم اللقاء الثاني من مبادرة "جلسات المعرفة"

الشارقة 24:





نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى، في إطار تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب، اللقاء الثاني من مبادرة "جلسات المعرفة"، والتي جرى إطلاقها بهدف توفير منصة للالتقاء بعقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة، والتباحث في الأمور المعرفية التي تشكل حاجة هامة في فضاءات المعرفة والثقافة.





وتعد الجلسة الثانية التي حاكت الأولى من حيث ثراء وغزارة معلوماتها تواصلاً لأهداف جلسات المعرفة والتي تشكل منصة للإلمام بالدور الرائد لنشر المعرفة، وإكساب المشاركين العديد من المهارات والأفكار، فضلاً على الاطلاع على آخر البرامج المعرفية والتي يقدمها الشباب أنفسهم من خلال قراءاتهم وخبراتهم ومعارفهم المتنوعة.





تناولت الجلسة الثانية بعنوان "الدبلوماسية الثقافية"، والتي أقيمت في مجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، وقدمتها الشابة الإماراتية إسراء الحوسني، حضرها الشيخة رئال بنت فاهم القاسمي ممثلة شركة جوبيتر العربية، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية وأعضاء مجلس الشارقة للشباب وعدد من كبار المسؤولين ونخبة من شباب الإمارات.

وأشاد المشاركون بجلسة الدبلوماسية الثقافية التي نظمها مجلس الشارقة للشباب بالرؤية الدبلوماسية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتشجيع سموه اللامحدود للثقافة، وأنها كما قال سموه: "الثقافة حجر الزاوية في التنمية المنشودة، وهي ما يحقق التوازن بين الانتماء الحضاري وروح العصر، الثقافة رسالة للارتقاء بالذات، وتهذيب النفس، والسمو بالإنسان إلى مدارج الترقي والتسامح والتآخي بين البشر، والتعليم هو المفتاح الرئيسي للولوج في آفاق التطور والتقدم" .