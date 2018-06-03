"شؤون الضواحي" تنظم اللقاء الثاني من مبادرة "جلسات المعرفة"

الشارقة 24:
نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى، في إطار تعاونها مع مجلس الشارقة للشباب، اللقاء الثاني من مبادرة "جلسات المعرفة"، والتي جرى إطلاقها بهدف توفير منصة للالتقاء بعقول الشباب في مختلف مناطق الشارقة، والتباحث في الأمور المعرفية التي تشكل حاجة هامة في فضاءات المعرفة والثقافة.
وتعد الجلسة الثانية التي حاكت الأولى من حيث ثراء وغزارة معلوماتها تواصلاً لأهداف جلسات المعرفة والتي تشكل منصة للإلمام بالدور الرائد لنشر المعرفة، وإكساب المشاركين العديد من المهارات والأفكار، فضلاً على الاطلاع على آخر البرامج المعرفية والتي يقدمها الشباب أنفسهم من خلال قراءاتهم وخبراتهم ومعارفهم المتنوعة.
تناولت الجلسة الثانية بعنوان "الدبلوماسية الثقافية"، والتي أقيمت في مجلس ضاحية مغيدر بمدينة الشارقة، وقدمتها الشابة الإماراتية إسراء الحوسني، حضرها الشيخة رئال بنت فاهم القاسمي ممثلة شركة جوبيتر العربية، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية وأعضاء مجلس الشارقة للشباب وعدد من كبار المسؤولين ونخبة من شباب الإمارات.
وأشاد المشاركون بجلسة الدبلوماسية الثقافية التي نظمها مجلس الشارقة للشباب بالرؤية الدبلوماسية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتشجيع سموه اللامحدود للثقافة، وأنها كما قال سموه: "الثقافة حجر الزاوية في التنمية المنشودة، وهي ما يحقق التوازن بين الانتماء الحضاري وروح العصر، الثقافة رسالة للارتقاء بالذات، وتهذيب النفس، والسمو بالإنسان إلى مدارج الترقي والتسامح والتآخي بين البشر، والتعليم هو المفتاح الرئيسي للولوج في آفاق التطور والتقدم" .
وقالت مديرة الجلسة إسراء حسن الحوسني المتخصصة في العلاقات الدولية: "بإمكان الأفراد والشباب استخدام الدبلوماسية الثقافية في السياسة والرياضة والصحة والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات، لتعزيز قوة الدولة ومكانتها وبناء صورة إيجابية جذابة ومقنعة في أذهان المجتمعات الأخرى، وأيضاً لنقل العادات والتقاليد للمجتمعات الأخرى، وإمكانية الفرد من خلل المنزل ومن العمل التأثير إيجاباً على المجتمع".
تضمنت الجلسة ورشة عمل لتحديد دور الشباب في تعزيز الدبلوماسية الثقافية في مجالاتها المختلفة كالتعليم والتواصل الاجتماعي والرياضة والفن والسينما والصحة والعمارة، وتم تقسيم الشباب المشاركين فيها إلى مجموعات لتناقش كل مجموعة مجال معين والخروج بأفكار ومبادرات تخدم الدبلوماسية الثقافية.
وأعرب سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال الجلسة عن سعادته بتواجد أعضاء المجالس وموظفي الدائرة بجلسة الدبلوماسية الثقافية، وأن يكونوا جزءاً كاملاً في جلسات المعرفة القادمة لمجلس الشارقة للشباب، والاستفادة في نقل وتبادل العلم والمعرفة.
وأشادت الشيخة رئال بنت فاهم القاسمي ممثلة شركة جوبيتر العربية على الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، قائلةً: "نجح سموه في تحويل إمارة الشارقة لنموذج عالمي يحتذى به في الاهتمام بالثقافة والقيم والأفكار البناءة، فبفضل جهوده الكبيرة حازت الإمارة على لقب "عاصمة الثقافة الإسلامية"، وأكدت أهمية تسلح الشباب الإماراتي بالعلم والثقافة لتمثيل الدولة بصورة مشرفة تعكس نهج مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)".
من جانبه، أكد الدكتور محمد كامل المعيني رئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية على الدور البارز لصاحب السمو حاكم الشارقة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية وخلق الدبلوماسية العلمية، حيث جعل سموه من إمارة الشارقة منارة للعلم والثقافة، ويظهر اهتمام سموه جلياً بالثقافة من خلال اهتمامه بمعرض الشارقة للكتاب الذي يعد عرساً ثقافياً وجامعاً لعشاق الكلمة المقروءة، ومشاركة سموه المميزة في معارض الكتب الدولية، فضلاً عن إصداره لكتب باللغة العربية واللغات الأخرى لنشر العلم والمعرفة والثقافة.
وأثنى المعيني على جهود مجلس الشارقة للشباب في تنظيم جلسات المعرفة، وأكد على أهمية المشاركة في هذه الجلسات لدورها الكبير في نشر ونقل المعرفة والأفكار بين الشباب.
وأكد المعيني على أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات والجلسات في تعريف الشباب بمفهوم الدبلوماسية الثقافية التي عرفها الباحث والسياسي والمؤلف الأميركي الدكتور ميلتون كامينغز "تبادل المعلومات والأفكار والقيم والنظم والتقاليد والمعتقدات، وغيرها من جوانب الثقافة، بقصد تعزيز التفاهم المتبادل"، وتوضيح الدور الهام الذي تلعبه الدولة في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، والتركيز على اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالدبلوماسية الثقافية والدبلوماسية العلمية، وإبراز الدور الهام الذي يلعبه الشباب في تحقيق الدبلوماسية الثقافية والخروج بأفكار ومبادرات شبابية تعززها.
وأضاف المعيني: "انطلاقاً من تخصيص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2018 عام زايد، فإنه من واجبنا توضيح الأدوار الهامة التي عمل عليها مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، في تأسيس الدولة وتقوية علاقاتها بالدول والعمل على تحقيق السلام، وتعد الحركة الثقافية التي تشهدها الدولة نتيجة مدرسة زايد ونهجه في اتباع الدبلوماسية الثقافية ودبلوماسية الأمن والسلام".