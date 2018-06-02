المنتخب الإنجليزي يتغلب على نيجيريا استعداداً لكأس العالم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تغلب المنتخب الإنجليزي على نظيره النيجيري، 2 /1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما على استاد ويمبلي، في إطار تحضيراته لكأس العالم في روسيا .

تقدم جاري كاهيل بهدف لإنجلترا في الدقيقة السابعة، ثم أضاف القائد هاري كين الهدف الثاني، في الدقيقة الـ 39 ورد اليكس ايووبي بهدف لنيجيريا في الدقيقة الـ 47.

ويلتقي منتخب إنجلترا الخميس المقبل مع كوستاريكا، فيما يلتقي منتخب نيجيريا الأربعاء المقبل مع التشيك ودياً.

ويشارك منتخب إنجلترا في المونديال، ضمن المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وتونس وبنما.