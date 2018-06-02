100 مليون درهم لمشاريع المساجد و"سكن الأئمة" بالشارقة

الشارقة 24:

تقوم دائرة الأشغال العامة بالشارقة بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، ببناء وصيانة جملة من المساجد في عدد من المناطق في إمارة الشارقة، إلى جانب إنشاء بيوت للأئمة والمؤذنين متصلة أو منفصلة عن المساجد، بتكلفة 100 مليون درهم، ويأتي هذا التوسع في بناء المساجد في إطار خطط الحكومة لمواكبة الزيادة السكانية التي تشهدها الإمارة وتأمين السكن الملائم للأئمة والمؤذنين، وتتنوع تلك المساجد ما بين مساجد فروض و"جوامع"، وتتراوح قدرتها الاستيعابية بين 250 مصلٍ و3000 مصلٍ تقريباً.

وذكر المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة أنجزت مع مطلع العام الجاري، جامع السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، بمنطقة ميسلون، الذي يقع على ميدان الساعة ويتسع لنحو 700 مصلٍ من الرجال و100 من النساء بتكلفة تتجاوز 21 مليون درهم.

ويأتي بناء المساجد ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد نموذجية، تتميز بأنماط متعددة مستوحاة من الطراز الإسلامي متوافقة مع التطور العمراني للإمارة.

وصرح السويدي، أن القيادة الرشيدة تولي بيوت الله عناية فائقة، مع إضافات حديثة ومتطورة بأحدث التقنيات لأماكن الوضوء وصحن المسجد، وحتى منزل الإمام لتكون ملائمة مع البيئة العمرانية المحيطة بها وما جاورها.

وفي ضاحية الرحمانية، ذكرت المهندسة علياء الرند مدير إدارة مشاريع المباني، أن الدائرة تقوم ببناء مسجدين، الأول في الرحمانية "1"، وانتهت الدائرة من استكمال كافة الأعمال الإنشائية للمسجد وجاري حالياً وضع اللمسات النهائية على المسجد الذي يتسع لـنحو 835 مصلٍ، ومصلى خاص للنساء بسعة 100 مصلية، مع كافة المرافق الخدمية التـي تخدم المصلين مجهزة بأحدث الوسائل والمعدات، وتبلغ تكلفة إنشاء المسجد 5 ملايين درهم وبلغت نسبة الإنجاز 80 بالمائة، ويتميز المسجد الجديد الممتد على مساحة 1400 متر مربع بتصميمه المستوحى من فن العمارة الإسلامية، وفنون العمارة المحلية الإماراتية المعاصرة.

كما تقوم الدائرة بإنشاء مسجد في منطقة الرحمانية "9"، وبلغت نسبة الإنجاز 70 بالمائة على مساحة 3000 متر مربع تعلوه مئذنة بارتفاع 16 متراً مع منطقة مواقف ومبنى سكن الإمام ومبنى للوضوء وملحق للنساء، مزود بمنطقة وضوء ودورات مياه، وسيسع المسجد لنحو 240 مصلٍ و45 مصلية.

وفي منطقة أم الطرافة، ذكر المهندس عبد الله نعمان رئيس قسم الإشراف بإدارة مشاريع المباني، أن الدائرة تقوم ببناء مسجد جامع يتسع لنحو 2300 مصلٍ على مساحة 2500 متر مربع مع ميضأة للرجال وأخرى للنساء وبلغت نسبة الإنجاز 75 بالمائة، وسيكون كمسجد متكامل الخدمات والمرافق ملحق به بيت للإمام وللمؤذن، كما توجد مرافق خاصة بذوي الإعاقة، كما سيتم إنشاء 25 موقفاً للسيارات، بالإضافة لوجود مصلى خاص للنساء، ويتم تنفيذ المسجد على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي بتكلفة 19 مليون درهم، وجاري العمل حالياً بأعمال التشطيبات النهائية.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير المسكن الكريم لأئمة المساجد في الإمارة، بما يتناسب مع عدد أفراد أسرهم واحتياجاتهم، صرح المهندس برهان محمود من إدارة صيانة المباني، أن الدائرة أنجزت المسكن الكريم لأئمة 18 مسجداً هي مسجد الشيخ ماجد بن صقر القاسمي في منطقة الطلاع، ومسجدي زيد بن الخطاب وعبد الله بن السائب في منطقة الرفاع، ومسجد خلف في الغوير، إلى جانب مسجد العابر الواقع على طريق الذيد الفلاح، وعبد الله بن مسعود بمنطقة الآبار وعتبة بن أبي سفيان في منطقة العزرة.

وفي منطقة الخالدية، أنجزت الدائرة توسعة سكن كل من إمامي مسجدي صفوان بن أمية وبن جرش، كما انتهت الدائرة من سكن الإمام في مساجد متفرقة من الإمارة، هي سلمة بن الأكوع بالمجاز، والشيخ سعود القاسمي وعقيل بن أبي طالب بمنطقة الشهباء، والحسين بن علي، وخلف، وخبيب بن عدي، وعتبة بن أبي سفيان، وفاطمة بنت أبي خطاب، ومبشر بن المنذر، والعابر، وعبد الله بن الزبير، وماجد بن صقر القاسمي، وزيد بن الخطاب، وعبد الله بن السائب ومعوذ بن عفراء، وذي النورين.

وفي مطلع العام الجاري، أنجزت إدارة صيانة المباني بدائرة الأشغال العامة بالشارقة أعمال الصيانة لـ 18 مسجداً في أنحاء متفرقة من مدينة الشارقة، بتكلفة 4 ملايين درهم، وهي مسجد أسيد بن حضير، ومسجد شهداء الخندق، والفلاح الشعبية، وثابت بن قيس، وحمزة بن عامر الأنصاري، وخباب بن المنذر، وشعبية العطين، وسراقة بن مالك، والسوق المركزي، وأبو سعيد الخدري، وخالد بن محمد، والمهاجرين، ومصعب بن عمير، وسفينة مولى الرسول، وبن درويش، وعبد الله صالح المطوع ومسجد سوق الغوير.

المنطقة الوسطى والشرقية

وتقوم دائرة الأشغال العامة من خلال فروعها في المنطقة الوسطى والشرقية، بمشاريع إنشاء وصيانة لسلسلة من المساجد، أنجز بعضها، والآخر قيد التنفيذ، وذلك من منطلق حرص دائرة الأشغال العامة، على إجراء الصيانة اللازمة لمنشآت المنطقة، التابعة للمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة ومنها المساجد.

وصرح المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع أن الدائرة تقوم بإنشاء مسجد جامع سهيلة في مدينة الذيد الذي يتسع لنحو 800 مصلٍ بتكلفة 7 ملايين درهم في منطقة سهيلة، وتجري حالياً أعمال التشطيبات وتوريد الدفان بالتعاون مع بلدية الذيد، وبلغت نسبة الإنجاز 70 بالمائة، إلى جانب إنشاء مسجد الشهيد سلطان بن هويدن الكتبي على طريق مليحة الذيد، بتكلفة 22 مليون درهم، كما يجري العمل على الحدادة والنجارة لأقواس وأعمدة المسجد وبلغت نسبة الإنجاز في إنشائه 20 بالمائة.

وذكر بن يعروف أن الدائرة ستبدأ قريباً بطرح مناقصة إنشاء مسجد في الرق.

من جهته، أكد المهندس خليفة الدرمكي مدير فرع الذيد بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن الدائرة أنجزت صيانة 14 مسجداً في المنطقة الوسطى، هي مسجد الحوية ومسجد الرفيعة 2 ومسجد البرير الشمالي، ومسجد البرير الجنوبي، في البطائح، والقطامي وسعد بن وقاص والعسيلي، ومعضد، وأسماء بنت عميس في الذيد، وأبو عبيدة بن الجراح وحماد القديم، وعبد الله بن مظعون ومسجد عبد الله الخاطري، ومسجد حمزة بن عمرو الأسلمي، وجارٍ العمل حالياً على كل من مسجدي أنس بن أوس، ووشاح في الذيد، وكل من مسجد شعبية بالعجيد، ومسجد مليحة الجديد، وبن سهيل في منطقة مليحة، وبلغت تكلفة صيانة المساجد حتى الآن 4.5 مليون درهم.

وأكدت المهندسة بشاير المنصوري مدير فرع كلباء، أن الدائرة تقوم بإنشاء مسجد في منطقة البحايص، بمدينة كلباء، بقيمة 20 مليون درهم، ويتسع المسجد لنحو 3000 مصلٍ، وجاري استكمال الخرسانة المسلحة للمنارات والقباب، كما تم توريد ماكينات التكييف ويجري العمل على ممرات الهواء.

كذلك أنجزت الدائرة صيانة 23 مسجداً في مدينة كلباء، وعلى صعيد توفير المسكن الكريم لأئمة المساجد، تقوم الدائرة في كلباء بتوسعة سكن الأئمة في خمسة مساجد، كما يجري العمل على طرح المناقصة الخاصة بتوسعة 6 مساجد أخرى في المدينة.

من جهتها، صرحت المهندسة موزة الزعابي رئيسة الشعبة الفنية في فرع خورفكان، أن الدائرة أنجزت صيانة 7 مساجد ويجري العمل على توفير المسكن الكريم لأئمة المساجد، حيث تقوم الدائرة في خورفكان بتوسعة سكن الأئمة في ستة مساجد كما يجري طرح المناقصة لأحد المساجد للبدء بها.

وفي مدينة دبا الحصن، ذكرت المهندسة إيمان النقبي، رئيسة الشعبة الفنية بفرع دبا الحصن، أنجزت الدائرة صيانة 8 مساجد بتكلفة 1.2 مليون درهم، مؤكدة أن صيانة هذه المساجد تقع في إطار خطة الدائرة التنموية والرامية لتلبية الاحتياجات ومواكبة النمو السكاني في شتى المدن وضمان توفر المعايير المعمارية والبيئية، لاسيما في ضوء رؤية الدائرة بإعمار حضاري مستدام.

ومن المشاهد التي تلفت الانتباه في مساجد إمارة الشارقة، توفر كل الخدمات التي يحتاجها المصلي، بدءاً من الأجهزة الخاصة بالتنظيف التي تستخدمها أعداد كبيرة من العمال، مروراً بالمواقع المخصصة للوضوء التي تم تزويدها بصنابير مياه تعمل أوتوماتيكياً تجنباً للإسراف في المياه، إلى جانب توفير كل عناصر السلامة ومنها المخارج الإضافية وطفايات الحريق وغيرها.