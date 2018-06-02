بلدية الحمرية توزع وجبات إفطار صائم على مستخدمي الطرق

الشارقة 24:

ضمن مبادراتها المجتمعية، باشرت بلدية الحمرية، من خلال كوادرها البشرية، وبإشراف من مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، في القيام بحملة لتوزيع وجبات إفطار صائم على مستخدمي الطرق، عن مدخل المنطقة الحرة بالحمرية وعدد من الدورات والشوارع الحيوية بمنطقة الحمرية.

وأوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن الحملة تهدف إلى بث روح المودة والتراحم وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع خلال الشهر الفضيل، بكل ما يتصف به هذا الشهر من تواصل وقيم إيمانية ومعان سامية.

وحث الشامسي مستخدمي الطريق في شهر رمضان، خصوصاً في الأوقات التي تسبق الإفطار بقليل بضرورة التأني أثناء القيادة، وعدم الإسراع للحاق بموعد الإفطار، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية التي تعرض السائقين ومستخدمي الطريق للأذى والضرر.