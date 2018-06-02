"استشاري الشارقة" يجيز مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث

الشارقة 24:

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس، خلال جلسته الـ 18 بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة سعادة خولا عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس، مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث، والتقرير الوارد من لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس.

حضر الجلسة سعادة الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة، وصقر محمد مدير إدارة الاتصال، وسيف الهاجري مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وذكريات معتوق مدير إدارة المعارض والمقتنيات، وعائشة غابش مدير إدارة العلاقات العامة والتشريفات من معهد الشارقة للتراث.

وأشارت سعادة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس في كلمتها إلى أهمية مشروع القانون لأهميته في الحفاظ والعناية بالموروث التراثي المعنوي وربطه بالواقع الحالي والعمل على التعريف به ونشره وترويجه محلياً ودولياً، والعمل على أن تصبح الإمارة مركزاً ريادياً للتعليم والتدريب والتطوير والأبحاث، وإعداد الكوادر الوطنية أكاديمياً ومهنياً في مختلف الأنماط التراثية.

وأكدت أن مشروع القانون يدعم ويفعل الروابط العلمية وتبادل الخبرات والمعلومات التراثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة محلياً ودولياً وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم التراث المعنوي ويرسّخ لربط الهوية الوطنية بالتراث المحلي.

من جانبه، أشاد سعادة الدكتور عبد العزيز عبد الرحمن المسلم بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على التواصل مع كافة الدوائر واهتمامهم المتواصل بمعهد الشارقة للتراث لما له من دور وطني هام في خدمة التراث والحفاظ عليه.

بعدها تلا العضو محمد سالم بن هويدن عضو لجنة شؤون التربية والتعليم مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث، وتخلل ذلك مناقشة أعضاء وعضوات المجلس مواد مشروع القانون وعددها 12 مادة، حيث قدم سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث ومعاونوه، الشروح التوضيحية من الناحية الفنية على مواد مشروع القانون، فيما قدم الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم الرأي حول مواد مشروع القانون من الناحية التشريعية والقانونية.

وفي ختام الجلسة، أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة ستكون الختامية لدور الانعقاد الحالي وستُعقد يوم 7 يونيو الجاري لمناقشة مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.