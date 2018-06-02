"كهرباء الشارقة" توزع 24 ألف وجبة إفطار صائم خلال "رمضان"

الشارقة 24:

كشف سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن قيام الهيئة بتوزيع أكثر من 800 وجبة غذائية يومياً طوال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرة مشروع إفطار الصائم التي أطلقها فريق الرحمة بإجمالي يتجاوز 24 ألف وجبة إفطار حتى نهاية الشهر الكريم، لافتاً إلى أن فريق الرحمة بالهيئة ينفذ المشروع بالتعاون مع عدد من الشركات تشمل مجموعة "أر إم بي وأمريك جروب"، و"جولدن سكاي" العقارية، ويتم توزيع وجبات إفطار الصائم وقت أذان المغرب في مختلف مناطق مدينة الشارقة.

وأكد الليم أن فريق الرحمة يطلق العديد من المبادرات التي تهدف لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين والوصول إليهم ومساعدتهم وتأتي مساهمته الفعالة في مشروع إفطار الصائم بتوفير وجبات الإفطار، ضمن التزام الفريق بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية في مختلف المناسبات، مشيراً إلى أن توزيع وجبات إفطار الصائمين هي تجسيد لقيم اجتماعية غرسها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية وإطلاق المبادرات الإنسانية وتضافر الجهود لمساعدة الأسر المتعففة والمحتاجين.

ومن جهته، أكد حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين وقائد فريق الرحمة، أن الفريق يحرص على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن فريق الرحمة له عدد من الأنشطة خلال شهر رمضان منها توزيع الوجبات والمير الرمضاني على الموظفين وعدد من الأسر المتعففة، وتقديم هدايا رمزية لعدد من الموظفين لتهنئتهم بحلول الشهر الكريم وتقديم محاضرات دينية بالتعاون مع عدد من الدعاة والمشاركة في يوم زايد للعمل الإنساني.

وبدوره أوضح خالد ذياب عضو فريق الرحمة، أن أكثر من 150 متطوعٍ هذا العام من الموظفين وآخرين من مختلف فئات المجتمع سيشاركون في توزيع الوجبات والمير الرمضاني للأسر المتعففة، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه المبادرات المجتمعية إلى المشاركة في الجهود الإنسانية لرفع معاناة الأسر المتعففة، وتعزيز الدور الاجتماعي والإنساني في توفير الدعم المادي والعيني لتلك الأسر.