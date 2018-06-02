الإفطار الجماعي في وادي الحلو... موروث رمضاني يأبى النسيان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

ضمن سلسة تحقيقات "الشارقة رمضان 2 من الشرقية"، يواصل "الشارقة 24"، جولاته الميدانية، لرصد مظاهر شهر رمضان الكريم في مدن المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

محطتنا كانت في منطقة وادي الحلو، التابعة لمدينة كلباء، والتي لا تزال تتمسك بموروث يأبى النسيان، طالما حافظ عليه الأهالي في شهر رمضان.

قبل حلول المغرب، يتهافت الأهالي على إعداد مائدة واحدة تجمع كبيرهم وصغيرهم، من مواطنين ومقيمين.. مائدة إفطار يحمل مكوناتها الأطفال لمكان التجمع وسط مشاعر البهجة والسرور.

ويؤكد سالم خميس المزروعي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحد أهالي المنطقة، أن أبرز مظاهر رمضان تتجلى في تلك المائدة الموحدة، والتي من خلالها يحاول الأهالي مجابهة متغيرات العصر والتي سادت فيها العزلة والانطوائية.

ويشير المزروعي إلى توارث تلك العادة، وتمسك الأهالي بها حفاظاً على أجواء المحبة والوئام في تلك الأيام المباركة، وهو ما يحرص الأهالي على ترسيخه في نفوس الأطفال، بإشراكهم في نقل الطعام وتجهيز المائدة التي تحتضن الجميع، بما في ذلك العمالة القاطنة بالمنطقة، بهدف إدخال السرور على نفوسهم.