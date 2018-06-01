شرطة الشارقة تنظم الملتقى الأسري لنزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة، واحتفاءً بعام زايد، نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحيــة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الملتقى الأسري لنزلاء المؤسسة في حفل إفطار جماعي للنزلاء مع ذويهم، تأكيداً على الرغبة المستمرة من جانب القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الاهتمام بواقع نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية وأسرهم.

حضر الملتقى المقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل، النقيب خلفان سالم بن شقوي مدير فرع التأهيل والتدريب، إلى جانب عدد من الضباط وصف الضباط بالمؤسسة العقابية والاصلاحية بشرطة الشارقة.

وتحدث المقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الإصلاح والتأهيل قائلاً: إن الملتقى الأسري للنزلاء يعد من المبادرات التي تعكس حق الإنسانيــة في أجمل صورها وأنقاها على الإطلاق، وتعتبر إحدى العلاجات النفسيــة للنزلاء ممن لم يلتقوا بذويهم منذ فترات طويلــة، أو الذين لم يتسن لهم الفرصــة بالجلوس مع ذويهم في أجواء عائليــة أشبه بمتنفس من الضغوط النفسية التي قد يمر بها أي نزيل من جراء تنفيذ الأحكام القضائيــة وقضاء فترة العقوبــة خلف جدران السجون.

وأضاف رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة العقابيــة والإصلاحيــة بشرطة الشارقة إن إطلاق هذه المبادرات يأتي ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تطوير برامج الرعايــة الاجتماعيــة لنزلاء المؤسسة العقابيــة والتخفيف من عزلتهم وتضييق الفجوة بينهم وبين المجتمع الخارجي ممثلاً في أفراد أسرهم مما يسهم في تيسير إعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبــة وعودتهم إلى الحياة الطبيعيــة.

وفي نفس السياق، تحدث النقيب خلفان سالم بن شقوي مدير فرع التأهيل والتدريب بالمؤسسة قائلاً: إن رقي المجتمعات وتقدمها يقاس بمدى اهتمامها ورعايتها للإنسان الذي يعتبر العنصر الأساس والمحور الأول لنموها والثروة الحقيقيــة لبناء المجتمعات، وهذا هو الهدف من الملتقى الأسري الذي أقيم اليوم بحضور نزلاء المؤسسة مع ذويهم على طاولة واحدة في حفل إفطار جماعي ولتعزيز ثقة المجتمع بالجهود المبذولة والمستمرة لتحقيق رسالة المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة في إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع وتمكينهم من التغلب على الضغوطات والصعوبات التي تواجهها ومزاولة حياتهم بصورة طبيعية.

ومن جانبها، قالت الملازم سعيدة إسماعيل ضابط مناوب بفرع سجن النساء بالمؤسسـة العقابيــة، إن هذا اللقاء الذي جمع النزيلات مع ذويهن من الأسر في هذا الملتقى يعد ناجحاً في حد ذاتـه لما له تأثير إيجابي على الحالة النفسية لدى النزيلات من خلال اللقاءات المباشرة مع أسرهن وذويهن في أجواء عائلية تسودها الألفــة والمحبــة والود.

واضافت أن اللجان المعدة لتنظيم مثل هذه الملتقيات الأسريــة أخذت بالحسبان كافــة التفاصيل بل أدقها في جعل النزيل يشعر كأنـه خارج أسوار السجن، لإدخال البهجــة والسرور على نفوسهم ونفوس ذويهم، بما فيهم الأطفال، حيث تم عمل مكان مخصص للأطفال بهدف كسر الحاجز النفسي وإشعار الطفل بأن والده أو والدتــه معــه كأنهم في متنزه بعيداً عن أجواء الحبس وغيره.

وخلال الملتقى شاركت شركة أسسنسيا لرعاية مرضى السكري بحضور الدكتورة هويدا أبو العنين بحملة توعية على مرض السكري للنزلاء وأسرهم، وتوعيتهم على كيفية الوقاية من المرض والتعامل معه، كما قام الفريق الطبي المرافق معها بتوزيع عدد من أجهزة قياس نسبة السكر في الدم على النزلاء وأسرهم.

وفي ختام الملتقى قامت المؤسسة العقابية والإصلاحية بتوزيع الهدايا القيمة وباقات الورود على أسر النزلاء والنزيلات الذين عبروا عن سعادتهم على هذه الأجواء العائلية الرمضانية، موجهين الشكر للقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمؤسسة العقابية والإصلاحية على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة.