"الشارقة للقرآن الكريم" تختتم اختبارات مسابقتها الرمضانية

الشارقة 24:

اختتمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية اختبارات المتقدمين للمسابقة الرمضانية في حفظ جزء عم، والمخصصة لموظفي حكومة الشارقة، بمقرها في مدينة الشارقة، صباح أمس الخميس، بعد أن تقدم للمشاركة 105 موظفاً وموظفة من الكوادر العاملة في حكومة الشارقة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وأشادت المؤسسة بمستويات المشاركين والمشاركات على الاقبال والحفظ المتقن، الأمر الذي يعزز من حرص فئة الموظفين في حكومة الشارقة على المشاركة في الجوائز القرآنية.

وأنهت لجان الاختبار التي باشرت أعمالها على مدى ثلاثة أيام متواصلة من اختبار المشاركين، واستمعت لحفظهم وتجويدهم، وأعربت المؤسسة عن سعادتها بهذا المستوى المتقدم والحضور اللافت من قبل الكوادر الوظيفية على الالتحاق بالمسابقة.

وأشاد سلطان مطر بن دلموك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، على أهمية فكرة المسابقة الرمضانية في حفظ القرآن الكريم والمخصصة لقطاع الموظفين بحكومة الشارقة، وإيلائهم بجائزة خاصة تشجعهم على التنافس فيما بينهم في حفظ القرآن الكريم وفق شروطها.

وأوضح بن دلموك أن المسابقة الرمضانية أصبحت تعد جزءاً من استراتيجية مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، في سعيها لتحفيز فئة الموظفين على حفظ القرآن الكريم.