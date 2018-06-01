مجلس ضاحية مويلح ينظم أمسية رمضانية للمسلمين الجدد

الشارقة 24:

نظم مجلس ضاحية مويلح التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، أمسية رمضانية في مقره بمدينة الشارقة، خصصها للقاء بالمسلمين الجدد، بالتعاون مع مركز المعلومات الإسلامي بجمعية دار البر.

جاءت الأمسية بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وماجد سالم الجنيد رئيس مجلس ضاحية مويلح، وأعضاء مجلس الضاحية، والمقدم حمد بن قصمول رئيس قسم الضواحي بإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من أهالي الضاحية وجمع من المسلمين الجدد.

وبعد الترحيب بالمسلمين الجدد، قام عدد من المسلمين الجدد بالتعريف بأنفسهم وكيفية اعتناقهم للإسلام والتجارب التي مروا بها للارتقاء بذاتهم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه الكريم.

وأشاد المسلمون الجدد بالدعم والرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة بهم وتوفير كل الظروف المواتية لكي يلموا بعظمة وسماحة الدين الإسلامي الحنيف.