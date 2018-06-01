"أسرة الاستشاري" تشيد بتوجيهات حاكم الشارقة بإنشاء مركز علاجي للمتعاطين

الشارقة 24:

أشادت لجنة شؤون الأسرة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء مركز لعلاج المتعاطين، ودور المركز في احتواء هذه الفئة ورعايتها وعلاجها بالوسائل الطبية الحديثة.

وأكدت اللجنة على أهمية المركز في إيجاد الحلول الجذرية للقضاء على هذه المشكلة، والأخذ بيد شريحة المدمنين باعتبارهم مرضى بحاجة إلى علاج نفسي وصحي واجتماعي، وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

ترأس الاجتماع فاطمة علي المهيري رئيسة اللجنة، بحضور خالد علي الغيلي الزعابي مقرر اللجنة، وبطي خلفان بن سرور الكتبي، وعبد الله إبراهيم موسى، ونورة محمد بن خليف الطنيجي، وعبد الله الشرقين وسالم المزروعي، ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان، وإسلام الشيوي الإعلامي بالمجلس.

جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء في مواصلة خطط اللجنة لتعزيز مدى الوعي بأهمية ترابط الأسرة والحفاظ على كيانها المتماسك، ودعت المؤسسات المعنية بالأسرة على تواصل دورها في خدمة أفراد الأسرة.

وناقشت اللجنة جهودها لزيارة المؤسسات المختلفة، واعتزمت زيارة دار رعاية المسنين خلال أيام شهر رمضان الكريم والإفطار معهم.

وبحثت اللجنة مختلف ما تنفذه من خطط خلال الدور الحالي، وأقرت التحضير لدور الانعقاد المقبل سواء من برنامج مكثف يضم برنامج الاجتماعات الزيارات التي تهدف إلى مواصلة دراسة أوضاع الأسرة والعمل على تأمين متطلباتها وتحقيق الترابط الأسري والاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها بصورة متكاملة.