مجلس الحمرية الرمضاني يستضيف ندوة "دور الشرطة المجتمعية في خدمة المجتمع"

الشارقة 24:

استضاف المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية والمقام على ضفاف خور الحمرية ضمن برامجه لشهر رمضان المبارك ندوة بعنوان "دور الشرطة المجتمعية في خدمة المجتمع أدوارها وجهودها"، التابعة لإدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، ناقشت عدداً من الموضوعات والمحاور التي هدفت إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشرطة والمجتمع في حل المشكلات وحفظ الأمن والاستقرار.

حضر الندوة حميد سيف الشامسي رئيس المجلس البلدي بالحمرية، ومبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، وأعضاء المجلس البلدي، والمستشار بطي الشامسي، وأعيان منطقة الحمرية ولفيف من الأهالي والمدعوين.

فيما تحدث في الندوة كل من العقيد الدكتور عبيد صالح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والمقدم حمد بن قصمول رئيس قسم الضواحي، والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية والمقدم محمد المناعي رئيس قسم التوعية.

تطرق العقيد الدكتور عبيد صالح مدير إدارة الشرطة المجتمعية، خلال الندوة، إلى نشأة وتطور الشرطة المجتمعية وأهدافها وواجباتها ومهامها الساعية إلى رفع ثقة الجمهور بالشرطة وتوفير أقصى سبل الراحة والاطمئنان لكل أفراد المجتمع، من خلال التركيز على كل الملاحظات الأمنية المتطلبة لتفعيل الوقاية الأمنية التي تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بالمجتمع، وأشار إلى أدوارها في حل المشاكل بصورة ودية وعملها ليل نهار في توعية المجتمع لتكون أقرب إلى الجمهور.

وأشاد مدير إدارة الشرطة المجتمعية بمنطقة الحمرية بإمارة الشارقة وترابطها الأسري، ولفت إلى أن هناك تعيين لمعني بالشرطة المجتمعية في الحمرية ليتولى هذا الدور في المنطقة.

واستعرض جهود الشرطة المجتمعية في التواصل مع المدارس والآباء وبرامج التوعية، بجانب حلها للمشاكل المجتمعية ومحاربها لمختلف الظواهر مثل ظاهرة التسول، وأعرب عن تقديره لبلدية الحمرية ولكافة الجهات العاملة في الحمرية على جهودهم في تنظيم المجلس الرمضاني ودوره في جمع الأسر.

بعدها تحدث كل من المقدم حمد بن قصمول رئيس قسم الضواحي، والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، والمقدم محمد المناعي رئيس قسم التوعية، عن جهود أقسامهم ومهامها وما يتم تنفيذه من برامج وقائية وتوعوية على مدار العام، وقدموا النصائح بشأن الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من وسائل التقنيات الحديثة جراء انتشار الأفكار الهدامة.

بدوره، أثنى مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية على تعاون الشرطة المجتمعية وتواصلها البناء مع المجتمع بجميع أفراده، وحرصها على أن تكون بدورها وأهدافها قريبة من الأسر ولها دور هام في الرقابة والحفاظ على استقرار المجتمع من خلال برامج التوعية التي تنظمها.

وفي نهاية الندوة، كرم حميد بن سمحه الشامسي ومبارك راشد الشامسي المحاضرين من إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.