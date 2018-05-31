"شؤون الضواحي والقرى" تقيم حفل الإفطار الجماعي السنوي

الشارقة 24:

نظمت دائرة شؤون الضواحي والقرى، مساء الأربعاء، حفل الإفطار الجماعي، بحضور خميس بن سالم السويدي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير الدائرة، ورؤساء وأعضاء مجالس الضواحي الست.

ويأتي الإفطار في إطار مواصلة الدائرة لمبادرتها في تنظيم هذا الإفطار للعام الرابع على التوالي، بحضور رؤساء وأعضاء مجالس ضواحي إمارة الشارقة، وهم مجلس ضاحية واسط، ومجلس ضاحية مغيدر، ومجلس ضاحية مويلح، ومجلس ضاحية الخالدية، ومجلس ضاحية الرحمانية، ومجلس ضاحية الزبارة، في خورفكان.

وفي بداية اللقاء الذي أقيم بمجلس ضاحية مويلح، رحب خميس بن سالم السويدي بالحضور، وأكد أن مثل هذه اللقاءات تجسد روح الفريق الواحد، والعائلة الواحدة، وتعزز التواصل بين كافة المجالس، وهو ما يقوي أواصر العلاقات وينعكس إيجاباً على روح العمل والعطاء من أجل خدمة الأهالي، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف دائرة الضواحي والقرى، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وأضاف أن حفل الإفطار يمثل فرصة للتلاقي بين كافة المجالس، وتعزيز العلاقات التي تنعكس على إحياء الروابط كجزء من العادات الإماراتية، مشيراً إلى أن اللقاء هو امتداد لما تسعى إليه الدائرة بتعزيز الروابط الاجتماعية.