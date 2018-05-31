مجلس الحمرية الرمضاني يوعي بطرق بناء شخصية الطلبة

الشارقة 24:

استضاف المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية، محاضرة بعنوان "أولياء الأمور وبناء شخصية الأبناء"، لمجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدينة الشارقة، وتناولت عدداً من الموضوعات والمحاور، التي عززت دور أولياء الأمور في رعاية أبنائهم.

وقدم المحاضرة، التي أقيمت مساء الإثنين، المستشار عادل عبد الله عبد الرحيم، بحضور حميد سيف الشامسي رئيس المجلس البلدي بالحمرية، وحميد فايز الشامسي نائب رئيس المجلس، ومبارك راشد الشامسي مدير البلدية الحمرية، وأعضاء المجلس، وأعيان المنطقة وأهاليها.

وأكد المستشار عبد الرحيم، أهمية فهم طرق تنمية شخصيات الأبناء، من خلال التعامل الإيجابي معهم، والعمل على تعزيز الأعمال والبرامج والمبادرات المعنية بالشأن الطلابي في مختلف مستوياتها ومجالاتها، لا سيما المتعلق منها بتكريس مستويات عالية من القيم والأخلاق المجتمعية العليا والصفات الإنسانية المثلى، التي تحقق التكامل في شخصية الطلبة.

وأشار إلى أهمية دور الآباء في بناء شخصيات أبنائهم، وإكسابهم الأخلاق الحميدة ومعاني الانتماء والولاء للوطن، والسلوكيات الإيجابية والعادات والتقاليد، مقدماً بعض النصائح للوالدين.

وأكد المحاضر، ضرورة زيادة مستوى الوعي لدى النشء، وحمايتهم من الأفكار الهدامة، وتمكينهم من التعامل مع التحديات المستقبلية، عن طريق التثقيف السليم والحوار الفعال وقيام الوالدين بدورهم في التنشئة والتربية والتثقيف .

وأثنى مدير بلدية الحمرية، على تعاون مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وحرصه على تضافر الجهود لتقديم الفعاليات المشتركة.