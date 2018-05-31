شرطة الشارقة تحذر السائقين من السرعة العالية

الشارقة 24:

من خلال حملاتها المستمرة على الطرقات الداخلية والخارجية بإمارة الشارقة، رصدت أجهزة الضبط المروري بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من مخالفات تجاوز السرعة على الطرقات.

وناشد الرائد عبد الرحمن محمد خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المرورى بإدارة المرور والدوريات، السائقين بتوخي الحيطة والحذر خاصة عند الميادين والطرقات الداخلية التي تشهد حركه كثيفة للمركبات، وللمصليين عند ذهابهم وعودتهم من المساجد وقت صلاة التراويح، وعند المناطق التجارية التي تشهد ازدحاماً في مثل هذه الأيام، وطالبهم بالحرص على سلامة وأمن مستخدمي الطريق، الذى يأتي انطلاقاً من اهتمام شرطة الشارقة الدائم بالعمل على حماية الأرواح والممتلكات على الطرقات، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية في جعل الطرق أكثر أمناً.

وأشار الرائد خاطر إلى أن أجهزة الضبط المروري سجلت عدداً من المخالفات ومن أبرزها حالتين، الأولى تم من خلالها رصد مركبة تسير بسرعة 231.6 كيلومتر في الساعة قبل وقت الإمساك، والأخرى تسير بسرعة 214.7 كيلومتر قبل موعد الإفطار بقليل، معتبراً إن تلك السرعات تعد جريمة في حق الإنسان على نفسه وعلى من حوله.

في الختام طالب الرائد خاطر السائقين بضرورة التقيد والالتزام بقوانين السير والمرور، التي وضعت وشرعت في الأساس لحمايتهم والمحافظة عليهم، وعلى ممتلكاتهم وعلى الممتلكات العامة، متمنياً السلامة للجميع.