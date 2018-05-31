شرطة الشارقة تكرم المتميزين بالمنطقة الوسطى

الشارقة 24:

في إطار حرصها على تكريم المتميزين في مختلف ميادين العطاء، كرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة في مركز شرطة الذيد الشامل، عدداً من الموظفين والمشرفين التنفيذيين والعاملين، على جهودهم الوافرة والتي أسهمت في الارتقاء بالعمل الشرطي، من خلال التعامل المباشر مع المراجعين من أفراد الجمهور، وتقديراً لسنوات من العطاء المتواصل في عملهم.

حيث قام العميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بتكريم الموظفين المتميزين بمناسبة "عام زايد"، بنادي البطائح بالمنطقة الوسطى، بحضور العقيد أحمد عبد الله بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، والعقيد حمد عبد الله الريامى رئيس مركز شرطة الذيد الشامل، والعقيد حران مبارك الكتبى نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى.

وثمن العميد النداس جهود المكرمين التي أدت إلى تحقيق كافة أهداف ومتطلبات العمل الشرطي، وحثهم على مضاعفة الجهد لمزيد من التقدم والنجاح.