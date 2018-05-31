شرطة الشارقة تطلق مبادرة "المؤلفة قلوبهم"

الشارقة 24:

في إطار مبادرات القيادة العامة لشرطة الشارقة، واحتفاءً بعام زايد، أطلق فريق بصمة زايد التطوعي من الشرطة النسائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الخميس، مبادرة "المؤلفة قلوبهم"، والمعنية بتوزيع هدايا وعبايات على المسلمين والمسلمات الجدد، بالتعاون مع دار زايد للثقافة الإسلامية.

وأفادت الملازم حورية الزرعوني من مكتب القائد العام، أن فريق بصمة زايد هم مجموعة من العاملين بشرطة الشارقة، شقوا طريقهم تحت مظلة العمل التطوعي لينشروا رسالة عطاء وترابط، وتكاتف بين أفراد المجتمع، وحملوا على صدورهم مسمى فريق "بصمة زايد" التطوعي، نظراً لدور زايد المشرف في العطاء، مع محاولة السير على نهجه، لينطلقوا في عطائهم، ورغبتهم في جعل العمل التطوعي جزءاً من حياة كل فرد في المجتمع.

وسمي الفريق نسبة للبصمة الواضحة التي وضعها فقيد الأمة العربية والإسلامية، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المؤسس الباني، الذي أرسى مفاهيم التطوع ميدانياً، بسلوكه وممارسته الشخصية الوطنية المميزة، وهو يرسم معالم طريق المستقبل والنمو والتطور والازدهار، ليس للإمارات فحسب، بل للإمة العربية والإسلامية.