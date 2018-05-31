"كهرباء الشارقة" تنظم الملتقى الرمضاني الرابع

الشارقة 24:

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ممثلة في فريق الرحمة، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى، الملتقى الرمضاني الرابع بمجلس ضاحية مغيدر، لدعم تواصلها المباشر مع الجماهير، وتعزيز الروابط بين الموظفين.

وتضمنت فعاليات الملتقى توزيع 300 وجبة إفطار على الصائمين في المنطقة، ومحاضرة للدكتور عزيز بن فرحان العنزي، تناولت إرشادات عن الصوم وأمور الحياة والمعاملات المختلفة، والإجابة على استفسارات الحاضرين، وإفطار جماعي لموظفي الهيئة، وتضمن الملتقى معرضاً لقطع وأدوات الترشيد، إضافة إلى شرح حول أهمية تركيب قطع الترشيد.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الملتقى بشكل عام يهدف إلى التعريف بجهود الهيئة المتنوعة في مجال خدمة المجتمع، وتعزيز الروابط والعلاقات بين الموظفين.

وأشار إلى أن برنامج الهيئة الرمضاني يتضمن العديد من المبادرات والفعاليات التي يعتبر الملتقى أحدها، وذلك في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية.

وقال خالد ذياب عضو فريق الرحمة، إن الملتقى تم تنظيمه بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة، كنموذج للتعاون الحكومي والقطاع الخاص في تقديم خدمات مجتمعية، وتنمية الشعور بالانتماء وإدخال السرور والسعادة على فئات المجتمع.