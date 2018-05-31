سلطان القاسمي يرأس اجتماع مجلس أمناء "أميركية الشارقة"

الشارقة 24 - راشد حمدان:

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي انعقد، الأربعاء، بمكتب سموه بالمبنى الرئيسي للجامعة.

وتناول الاجتماع بحث المواضيع المتعلقة بخطط الجامعة المستقبلية، وتطوير الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبحثية، واتخذ سموه قرارات من شأنها الإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة في أن تكون الجامعة الأميركية في الشارقة هي الجامعة البحثية الرائدة في المنطقة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل الاجتماع عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الأمناء التي تكللت بالنجاح في تحقيق العديد من الإنجازات العلمية والأكاديمية والبحثية، مما يعزز مكانتها كجامعة مرموقة بين الجامعات العالمية.

ووافق المجلس على طرح برنامج ماجستير جديد في إدارة الإنشاءات، والذي يأتي استجابة لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل في مختلف القطاعات، وخاصة في قطاع البناء والتعمير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

كما وافق المجلس على منح اللقب الشرفي "أستاذ فخري" للدكتور علي سيفي، والدكتورة فاطمة بدري، تقديراً لإسهامهما المتميز كأستاذين وكإداريين في كلية الآداب والعلوم في الجامعة.

وكان الدكتور علي سيفي قد عمل لـ 20 عاماً كأستاذ ورئيس لقسم الرياضيات والإحصاء بكلية الآداب والعلوم في الجامعة، وأما الدكتورة فاطمة بدري فعملت لـ 19 عاماً كأستاذة ورئيسة لقسم اللغة الإنجليزية، ومديرة لبرنامج تعليم الإنجليزية للناطقين بلغات أخرى، وكعضو في مجلس هيئة التدريس.

كما وافق المجلس كذلك على منح عقود عمل لـ 4 سنوات متجددة، لعدد من أعضاء هيئة التدريس، وعلى ترقيات لعدد آخر منهم.

واعتمد المجلس خلال اجتماعه الميزانية التشغيلية للجامعة للسنة المالية 2019، كما اقترحتها لجنة الشؤون المالية للمجلس، وعلى تعيين باحثين متميزين من أعضاء هيئة التدريس ومنحهم عقوداً متجددة فورية، بعد موافقة صاحب السمو حاكم الشارقة وبقية أعضاء المجلس.

وتقدم أعضاء مجلس الأمناء بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة على قيادته الرشيدة، ودعمه لمسيرة الجامعة في السير قدماً نحو التميز والريادة.