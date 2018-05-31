ندى عسكر: نسعى لتطوير الرياضة النسائية وصنع قيادات جديدة

الشارقة 24 - محمود سليم:

اعتبرت ندى عسكر، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن تخصيص جلسة رمضانية خاصة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، للحديث حول الرياضة النسائية يعكس إيمان المكتب بأهمية هذه الرياضات، ودور المرأة في أن تكون صاحبة قرار.

وأشارت عسكر، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنه تم مناقشة العديد من المحاور في هذه الجلسة، بهدف تطوير الرياضة النسائية والوصول بها إلى البطولات العالمية، ونقل الخبرات من القيادات الحالية إلى أخرى جديدة، موضحة أنه يجب تكثيف الجهود لصنع هذه القيادات الجديدة لخدمة الرياضة النسائية.