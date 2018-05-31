خالد جاسم المدفع: سنطلق مهرجان صيف الشارقة في يوليو

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: "نظمنا اليوم الجلسة الرمضانية مع شركائنا الاستراتيجيين الإعلاميين والصحافيين في إمارة الشارقة بواجهة المجاز المائية، هذه الشراكة هامة جداً لنا في الهيئة، لأننا نستطيع من خلالها نقل الصورة الصحية، والوجه الحضاري لإمارة الشارقة لجميع أنحاء العالم، من خلال شركائنا الإعلاميين.

وأضاف المدفع لـ "الشارقة 24": "ننتهز هذه اللقاء لنعلن عن مهرجان صيف الشارقة، في نسخته الأولى، وإن شاء الله سنوافيكم بتفاصيله قبل أسبوعين من انطلاق المهرجان، والذي سينطلق في العاشر من يوليو المقبل، ويمتد لمدة شهرين، وستكون هناك فعاليات كثيرة وأنشطة لجميع الفئات العمرية في إمارة الشارقة، وستتنوع بين الأنشطة الداخلية والخارجية، ونتمنى أن نوفق في هذا المهرجان، وفِي هذه الشراكة لخدمة القطاع السياحي والتجاري والاقتصادي في إمارة الشارقة.