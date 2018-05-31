بطولة اللؤلؤية.. منافسات رياضية في أجواء رمضانية بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تعد منطقة اللؤلؤية بمدينة خورفكان، واحدة من أقدم المناطق التاريخية في المدينة، والتي طالما كانت لها خصوصية ترتكز على وحدة النسيج المجتمعي وتمسكه بالتراث.

في سياق سلسلة تحقيقات "رمضان الشارقة 2 من الشرقية"، والتي يسلط "الشارقة 24" الضوء خلالها، على مظاهر شهر رمضان في مختلف مدن وأحياء المنطقة الشرقية، نستعرض في التقرير التالي أبرز أهداف وقيم بطولة اللؤلؤية الرمضانية.

8 فرق من الشباب، و16 فريقاً من الناشئين، هم قوام الفرق المشاركة في منافسات البطولة في نسختها العاشرة، حسب ما صرح به محمد الناعور مسؤول اللجنة الإعلامية بالبطولة.

ويوضح الناعور، أن البطولة ترسخ أقدامها سنة بعد أخرى، كواحدة من أعرق الأحداث الرياضية في خورفكان، وعموم المنطقة الشرقية، لافتاً إلى كونها تعتبر امتداداً للموروث، ونافذة لإحياء وترسيخ الأجواء الرمضانية، وما تتضمنه من مظاهر البهجة والسرور.

ويؤكد مسؤول اللجنة الإعلامية، أن البطولة التي تتضمن جوائز قيمة للفائزين، تشهد إقبالاً لافتاً من عموم الشباب ليس في المنطقة فحسب، ولكن من كافة أحياء ومناطق الساحل الشرقي، مثمناً جهود اللجان المنظمة للبطولة، التي ترفع شعار الروح الرياضية العالية، والتنافس الشريف، ودعم وتشجيع أصحاب المواهب الشابة.