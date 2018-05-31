"تمكين اجتماعي الشارقة" تُعزز الشراكة المجتمعية

الشارقة 24 - وام:

تنفذ مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، ضمن حملتها "زكاتك نور وسرور"، مشروع "عطية رمضان"، لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتفعيل دور الجمهور في رعاية الأيتام، والتأثير في واقعهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بإشراك المجتمع في تغيير واقع اليتيم.

وتقدم المؤسسة، دعوة للجمهور من أفراد ومؤسسات، للمشاركة في تقديم الدعم العيني أو المادي، بالطريقة التي يرونها مناسبة، لتوفير المستلزمات الغذائية الأساسية للشهر، أو التبرع بقيمتها.

وتنظم الاختصاصيات الاجتماعيات بالمؤسسة، زيارات لمنازل أسر الأيتام التي شملها المشروع في زيارة غير رسمية مخصصة، مستهدفة الأسر قليلة التواصل الاجتماعي مع المجتمع الخارجي كالأسر الصغيرة، التي ليس لها العدد الكبير من الأرحام، أو التي لا تحظى بعلاقات اجتماعية متواصلة وممتدة، لتتم زيارة العائلة والجلوس معها، وإشعارها بأجواء رمضان، ثم تقديم الهدايا.

ويهدف المشروع، إلى تعميق التواصل بينها وبين منتسبيها، من أسر الأيتام، وبث السعادة في قلوب أفراد الأسرة، وإشعارهم بالمساندة الدائمة والتواصل المستمر معهم، كما تسعى إلى تعزيز تواصل الأسر والأمهات مع المؤسسة، في جميع المناسبات والأنشطة اللاحقة، وإلغاء الحواجز الرسمية بين الأسر والمختصين بالمؤسسة.

ويستفيد من حملة "زكاتك نور وسرور" 2400 يتيم، يمثلون ما يزيد على 900 أسرة، حيث تقوم المؤسسة بتقديم العديد من المشاريع الداعمة لهم، إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً، من خلال "زكاة المال، ومؤونة رمضان، ومشروع فطرهم، ومشروع حلوى العيد، ومشروع عطية رمضان"، حيث تعد الحملة أحد أهم مشاريع التمكين الاقتصادي الحيوية، التي تقدمها المؤسسة لدعم اقتصاد أسرة الابن اليتيم، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الوصي، وتذليل الصعوبات التي تعترض معيشة الأبناء.