بمليون درهم... أشغال الشارقة تنجز حديقة الزبارة بخورفكان

الشارقة 24:

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة، الأعمال الإنشائية في حديقة الزبارة، تلبية لمطالب سكان مدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية، وقامت بتسليمها للبلدية في المدينة، بتكلفة مليون درهم، لتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، أن المشروع يعتبر حلقة من سلسلة حلقات تطويرية، جاءت ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إطار تلبية احتياجات سكان مدينة خورفكان، وتوفير كل الخدمات لهم وضمن الخطة التنموية الخاصة بدائرة الأشغال، لتلبية احتياجات المجالس البلدية، وتزامناً مع انضمام إمارة الشارقة للشبكة العالمية للمدن المراعية لكبار السن والصديقة للطفل.

من جانبه، أوضح المهندس محمد بن يعروف، مدير إدارة الأفرع بالدائرة، أنه تم تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 2350 متراً بكافة وسائل الراحة والترفيه، التي تميز كل حدائق الإمارة من أرصفة انترلوك وغرفة حارس، وانارة ديكوريه LEDودورات مياه للرجال وأخرى للسيدات، إلى جانب تركيب أرضيات مطاطية ملونة لمنطقة الألعاب، وتوريد وتركيب الألعاب الصديقة لذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على إنشاء منطقة مظللة مع الكراسي والطاولات وأخرى لألعاب اللياقة البدنية.

وأكد بن يعروف، أنه تم تسليم الحديقة إلى بلدية خورفكان، التي ستقوم بأعمال التجميل الزراعي.

من جهتها، أكدت المهندسة موزة الزعابي، رئيسة الشعبة الفنية في فرع خورفكان، حرص كل الدوائر المحلية على تنويع خيارات الترفيه والاستجمام في المدينة، وإيجاد البيئة النموذجية والمثالية لقضاء العائلات أروع اللحظات في متنزهات وحدائق تمتلك كل المقومات، من بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وخدمات عصرية، ومرافق متكاملة.

وذلك من خلال إضافة العديد من المكونات والمرافق الترفيهية والرياضية، نظراً لما تمثله الحديقة من متنفس حيوي لسكان منطقة الزبارة، والمناطق المجاورة، ولتتمكن من خدمة الفئات العمرية المختلفة لزوار الحديقة، بحيث تشمل العديد من الأنشطة والفاعليات.

يُذكر أن دائرة الأشغال العامة بالشارقة، قامت بعدة مشاريع محورية وخدمية وتطويرية في مدينة خورفكان، وبخاصة في منطقة الزبارة، كان آخرها مبنى مجلس ضاحية الزبارة بتكلفة 6 ملايين درهم .