"بلدي دبا الحصن" يوصي بتطوير سوق السمك

الشارقة 24:

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن، اجتماعه الثالث لدور الانعقاد العادي من الفصل السنوي الثالث عشر، بحضور أحمد محمد جمعوه رئيس المجلس البلدي، وأحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس، محمد عبد الله اسحاكوه، بالإنابة عن مدير بلدية دبا الحصن، وأعضاء المجلس البلدي وأمانة سر المجلس البلدي .

وصادق المجلس على المحضر السابق لاجتماع المجلس، مع متابعة ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات للاجتماع، كما ناقش المجلس وضع سوق الخضار والفواكه والسمك بمدينة دبا الحصن، وأوصى إدارة البلدية بوضع دراسة لضوابط وآلية لتطوير السوق لزيادة الحركة التجارية في المدينة .

كما أوصى المجلس البلدي، إدارة البلدية، بالتنسيق مع المجلس البلدي، بزيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات في الأحياء السكنية في المدينة .

كما اطلع المجلس على آخر المستجدات، المتعلقة بعملية المزايدة للأكشاك في القناة المائية بدبا الحصن.