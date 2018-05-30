"طرق الشارقة" تنظم الإفطار السنوي لموظفيها

الشارقة 24:





ضمن أجواء رمضانية تسودها الألفة والمودة، وابتهاجاً بحلول شهر رمضان الكريم، نظمت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إفطاراً جماعياً لموظفيها، بحضور سعادة المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وذلك في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات.

وأكد السويجي، أن الإفطار الجماعي للموظفين يعد تظاهرة اجتماعية واحتفالية تحرص الهيئة على إقامتها سنوياً ابتهاجاً بالشهر الفضيل، وتعزيزاً لروح الإخاء والإلفة بين جميع أفراد فريق العمل من موظفين ومسؤولين، وتأكيداً لقيم التكافل والتراحم الاجتماعي وكافة صور العطاء، كما أنه ينبع من حرص الهيئة على تعزيز بيئة العمل و ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة التي تساعد جميع الموظفين على الارتقاء والتطور في الأداء والإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي التزاماً من الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية تجاه موظفيها، و هي أحد أهم الأهداف التي نسعى من خلالها إلى تعزيز أواصر الترابط والتواصل بين الموظفين، بعيداً عن روتين العمل اليومي وضمن أجواء اجتماعية وإيمانية تكرس لمفهوم التآلف والترابط الاجتماعي.

وأضاف سعادته، أن هذه المبادرة السنوية جزءاً من عدة مبادرات وفعاليات أخرى تقيمها الهيئة على مدار العام، بهدف تعزيز روح الفريق وتدعيم قيم المحبة بين الموظفين، كما أنها وسيلة لتقديم الشكر والعرفان لهم على جهودهم المبذولة طوال العام، وتهدف إلى رفع معدل الرضا الوظيفي.

من جانبهم أعرب عدد من الموظفين عن سعادتهم بهذا الإفطار الجماعي الذي يسهم في تبادل الآراء والأحاديث الأخوية بين فريق العمل والشعور بالأجواء الروحانية للشهر الكريم، بعيداً عن ساعات الدوام الرسمي، كما أنه فرصة للالتقاء مع كافة العاملين في جميع المكاتب الخارجية للهيئة في أجواء رمضانية وإيمانية مميزة.