حاكم الشارقة يشهد حفل تخريج الجامعة الأميركية الخميس

الشارقة 24:





يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة، مساء غد الخميس، في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة، احتفال الجامعة الأميركية في الشارقة بتخريج طلبة فصل الربيع لعام 2018، ويبلغ إجمالي عدد خريجي هذا الفصل 610 طالب وطالبة.

وقد أنهت الجامعة اليوم استعداداتها للاحتفال بتخريج 610 من الطلبة والطالبات ممن حصلوا على البكالوريوس أو الماجستير.

وهنأ الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة الخريجين، وقال إن الحصول على درجة من الجامعة يتطلب كثيرا من الجهد والعديد من التضحيات، متمنياً لهم تحقيق العديد من الإنجازات وأكد أن الجامعة فخورة بهم.

وكجزء من استراتيجيتها التطويرية بدأت الجامعة مؤخراً التحول إلى جامعة بحثية رائدة تمنح درجات الدكتوراه في العلوم والفنون الحرة، وتجري البحوث التي تلبي احتياجات المنطقة ولها مستوى وتأثير عالمي ما يعزز مكانة الجامعة عربياً.