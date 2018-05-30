"بلدي الشارقة" ينظم مجلساً رمضانياً في "مويلح"

الشارقة 24:





نظم المجلس البلدي لمدينة الشارقة، مجلساً رمضانياً في مجلس ضاحية مويلح، تضمن حواراً مفتوحاً بين رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومواطني مدينة الشارقة، وذلك في إطار حرص المجلس البلدي على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في شأن الاطلاع على أمور المواطنين وتحسس احتياجاتهم والعمل على معالجة قضاياهم ضمن السبل المتاحة.

وأكد سعادة سالم علي المهيري، رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، أن هذه الجلسة هي إحدى المبادرات التي يعمل المجلس البلدي على إطلاقها من أجل تعزيز الترابط بين أعضاء المجلس وأبناء مدينة الشارقة، حيث تهدف اللقاءات إلى توضيح أهمية عمل المجالس البلدية ودور اللجان في معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالعمل البلدي لأن الاختصاصات المناطة باللجان الدائمة في المجالس البلدية تشمل كافة الأمور الحياتية التي تهم أمور المواطن والمقيم وذلك بناءً على قانون البلديات.

تمحورت الجلسة الرمضانية حول أهمية دور المجالس البلدية في معالجة أمور المواطنين، حيث قدم رؤساء اللجان ملخصاً عن طبيعة عمل لجانهم.

وفي أجواء سادتها الإلفة طرح المواطنون عدداً من الأسئلة على رئيس وأعضاء المجلس، الذين بدورهم رحبوا بجميع الاستفسارات وقدمواً شرحاً عن كيفية عمل اللجان ودورها في معالجة المواضيع، كما دعا رئيس وأعضاء المجلس الحضور إلى التواصل بشكل دائم مع المجلس البلدي في كل ما يخص أمورهم لأن المجالس البلدية هي حلقة الوصل بين المواطن وجميع الدوائر والجهات الحكومية وذلك بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة.

كما أكدوا أن المجلس يتحرك من خلال الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حفظ كرامة المواطنين من خلال المجالس البلدية وكافة المجالس والدوائر الحكومية الأخرى التي تتكامل بينها للارتقاء بمستوى الخدمات ولتأمين سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.

وقد حضر الجلسة الرمضانية، سعادة سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة خميس سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة الشيخ ماجد سلطان القاسمي مدير الدائرة وعدد من رؤساء المجالس البلدية لمدن ومناطق إمارة الشارقة، ونائب رئيس وأعضاء وأمين سر المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وأعضاء مجالس الضواحي وحشد غفير من المواطنين.