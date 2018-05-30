اللواء الشامسي يحث على جمع الطاقات لحماية المجتمع من الإدمان

الشارقة 24:

عقد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بحضور العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، جلسة ضمت جميع العاملين بإدارة مكافحة المخدرات، حيث نقل لهم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بشأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من مضاعفة الجهود لحماية أفراد المجتمع وأبنائه من خطر انتشار المؤثرات العقلية، والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تأتي من واقع اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة وحرصه على سلامة أفراد المجتمع بجميع فئاته، وخاصة فئة الشباب، وما تشكله من تهديد لأعز موارد الوطن وطاقاته، ومن هنا جاءت توجيهات سموه المباشرة لشرطة الشارقة بالتصدي لهذه الآفة المدمرة، والإسراع بإنشاء مركز لعلاج وتأهيل ضحايا تعاطي وإدمان المواد المخدرة والضارة بالعقل، حيث بادرت شرطة الشارقة على الفور بتنفيذ هذه التوجيهات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بحكومة الشارقة.

وتناولت الجلسة بالحوار والنقاش كافة الأعمال والمهام التي يتعين القيام بها من قبل جميع الوحدات والقطاعات الشرطية المعنية، سواءً على مستوى المراقبة والضبط القضائي والتدخل المباشر لإنقاذ ضحايا الإدمان وإخضاعهم للعلاج والتأهيل، أو على مستوى الضبط الاجتماعي والتوعية الأمنية.

جاء ذلك في حفل الإفطار الجماعي الذي تم تنظيمه بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، بحضور مدير الإدارة ونائبه، وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد العاملين بالإدارة العامة.